Kastamonu'da İlköğretim Haftası TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen törenle kutlandı - Son Dakika
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Kastamonu'da İlköğretim Haftası TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen törenle kutlandı

Kastamonu\'da İlköğretim Haftası TOKİ İlkokulu\'nda düzenlenen törenle kutlandı
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Kastamonu'da İlköğretim Haftası dolayısıyla TOKİ İlkokulu'nda program düzenlendi. Törende öğrenciler gösteri sundu, şiirler okudu; İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan öğretmenlere teşekkür edip öğrencilere başarı diledi.

Kastamonu'da İlköğretim Haftası düzenlenen programla kutlandı.

Kastamonu'da İlköğretim Haftası dolayısıyla TOKİ İlkokulu'nda program düzenlendi. Programa Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Fehmi Taş, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sahnelendi, şiirler okundu.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Bizler de bugün yeni bir eğitim yılına başlamanın heyecanını, gururunu ve sorumluluğunu paylaşıyoruz. Eğitim sadece akademik bilgi aktarma değil, onun yanında geçmişini bilen, değerlerini bilen, teknolojiyi bilen ve düne, bugünün anlamlandırabilen bir süreçtir. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki bugün sadece burada bir eğitim öğretim sürecinin bilgi aktarma tarafını değil, geleceğe olan ışığı da görüyoruz. Öğrencilerimizin gözündeki heyecan ve ışığın Türkiye'nin ışığı, dünya insanlığının ışığı olduğunu görüyoruz. Yine öğrencilerimize akademik bilgiyi de elbette vereceğiz ama bu bilginin yanında da vatanını, milletini, bayrağını, dinini ve ailesini seven bireyler yetiştirmek de en önemli görevlerimizden" dedi.

Öğrencilere başarı dileklerini ileten Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan ise, "Yoğun bir çaba ve gayret içerisinde oldu öğretmenlerimiz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğe hazırlanması konusunda büyük bir özveri ve gayret içerisinde çalıştığına şahit olduğumuz öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Başarılı, sağlıklı, huzurlu bir yeni yıl diliyorum. Yeni yıl temennisi ile saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kastamonu'da İlköğretim Haftası TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen törenle kutlandı - Son Dakika

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