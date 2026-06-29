Kastamonu\'da Kadınlar İçin Yeni İş İmkanları

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle Kastamonu'da hayata geçirilen proje ile coğrafi işaretli geleneksel ürünler ekonomik değere dönüştürüldü. Eğitim, üretim, dijital pazarlama ve satış süreçlerinin aynı merkezde yürütüldüğü proje sayesinde kadınlara, gençlere meslek edinme ve gelir imkanı sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Anadoludakiler kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünleri olan taş baskı dokuması, çarşaf bağı ve mrme fanilası için modern üretim atölyeleri kuruldu. "Kastamonu Kültürel Mirası Gelecekle Buluşarak İstihdam Sağlıyor" projesi kapsamında kurulan atölyelerde kadınlar, gençler ve dezavantajlı bireylerden oluşan 200 kişi geleneksel üretim tekniklerinin yanı sıra, dijital pazarlama, reklam tasarımı ve e-ticaret alanlarında da eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, ürettikleri ürünlerini Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla satışa sunarak ek gelir elde etme imkanına kavuştu.

Kadınları ve gençleri meslek ve gelir sahibi yapan proje

Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin uygulama merkezlerine inceleme ziyaretinde bulunan KUZKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Eraslan, ilgilerden proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Eğitim ve üretim atölyelerinde kursiyerler ile bir araya gelen Eraslan, proje kapsamında üretilen Kastamonu'ya özgü el sanatları ürünlerini inceledi.

Yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik uygulanan programın önemine dikkat çeken Eraslan, "Proje kültürel mirasın korunmasının yanında, yöresel ürünlerin markalaşmasıyla ulusal ve uluslararası pazarlara açılmasının önü açıldı. Böylece Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünlerinin görünürlüğü artırılırken, yerel üreticilerin de rekabet gücü desteklenmiş oldu. Ayrıca her yıl eğitime katılan yaklaşık 200 kursiyerin bu üretim modelinden faydalanmak suretiyle, ürettikleri ürünleri Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi aracılığıyla satarak gelir elde etme imkanı sunuluyor. Yine proje ile meslek edindirdiğimiz kadın girişimcilere kendi üretim atölyelerini kurma imkan sağlanıyor" dedi.

Kültürel mirasın korunması, istihdam ve girişimcilikte örnek proje

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın SOGEP Anadoludakiler Programı kapsamında desteklenen proje, kültürel mirasın korunmasını istihdam ve girişimcilikle buluşturan örnek uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle kadınlar ve gençlerin üretim süreçlerine daha güçlü katılımını sağlayan proje, üretim altyapısı sayesinde eğitim alan kursiyerlere kendi işlerini kurma imkanı sunuyor. Bu sayede ekonomik gelire kavuşan kursiyerler, oluşturulan üretim ekosistemiyle hem Kastamonu'nun geleneksel el sanatlarını gelecek kuşaklara aktarıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. - KASTAMONU