Kastamonu Üniversitesi'nin 3 projesine TÜBİTAK 2223-B desteği verildi - Son Dakika
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Kastamonu Üniversitesi'nin 3 projesine TÜBİTAK 2223-B desteği verildi

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Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinin üç projesi, TÜBİTAK 2223-B desteği kapsamında desteklenecek. Yapay zeka, dijital vatandaşlık, dijital işe alım ve tarih eğitimi konularının ele alınacağı etkinliklere akademisyen, öğrenci ve araştırmacılar katılacak.

Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan üç bilimsel etkinlik projesi, TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "Yapay Zeka Çağında Dijital Vatandaşlık Çalıştayı", "12. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE)" ile Mühendislik Öğrencileri İçin Dijital İşe Alım ve Yeni Nesil Kariyer Yönetimi Çalıştayı TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği kapsamında desteklenecek.

TÜBİTAK desteği kapsamında Teknoloji Transfer Ofisi'nde görev yapan Öğretim Görevlisi Dr. Berkan Güngör'ün yürütücülüğünü yaptığı "Yapay Zeka Çağında Dijital Vatandaşlık Çalıştayı", Rektör Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı'nın yürütücülüğünü ve düzenleme kurulu başkanlığını üstlendiği "12. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE)" ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. İsmail Karakulle'nin yürütücülüğünü yaptığı "Mühendislik Öğrencileri İçin Dijital İşe Alım ve Yeni Nesil Kariyer Yönetimi Çalıştayı" destek kapsamına alındı.

Üç bilimsel etkinlikte yapay zeka, dijital vatandaşlık, dijital işe alım, yeni nesil kariyer süreçleri, tarih eğitimi ve eğitim tarihi gibi güncel konular ele alınacak. Etkinliklerde akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler, araştırmacılar ve alan uzmanlarının bir araya gelerek bilimsel bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaları hedefleniyor.

Öğr. Gör. Dr. Berkan Güngör'ün yürütücülüğünü yaptığı "Yapay Zeka Çağında Dijital Vatandaşlık Çalıştayı", 12-13 Kasım 2026 tarihlerinde Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Çalıştayda yapay zeka teknolojilerinin günlük yaşam, eğitim ve iletişim alanlarındaki etkileri ile dijital vatandaşlık kavramı ele alınacak. Bireylerin dijital ortamlardaki hak ve sorumlulukları, yapay zekanın bilinçli, güvenli, etik ve sorumlu kullanımı, dijital güvenlik, bilgiye erişim ve bilgiyi değerlendirme ile kişisel verilerin korunması gibi konular değerlendirilecek. Ayrıca yapay zeka teknolojilerinin oluşturduğu fırsat ve risklerin farklı yönleriyle ele alınması planlanıyor.

Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı'nın yürütücülüğünü yaptığı TÜBİTAK 2223-B kapsamında desteklenen 12. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (ISHE), Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 1-3 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışından alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların katıldığı sempozyumda Türkiye'de tarih yazımı, tarihçilik, tarih eğitimi ve eğitim tarihi alanlarında bildiriler sunuldu. Program kapsamında tarih eğitimi ve ilişkili alanlara yönelik atölye çalışmaları da gerçekleştirildi. Sempozyumda çağrılı konuşmacılar ve panelistlerin sunumlarının yanı sıra farklı üniversitelerden araştırmacıların katkılarıyla tarih eğitimi alanındaki güncel çalışmalar ve yaklaşımlar ele alındı.

Doç. Dr. İsmail Karakulle'nin yürütücülüğünü yaptığı "Mühendislik Öğrencileri İçin Dijital İşe Alım ve Yeni Nesil Kariyer Yönetimi Çalıştayı" ise 26-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. TR82 Bölgesi'ndeki üniversiteler başta olmak üzere mühendislik öğrencilerine yönelik düzenlenecek çalıştayda dijital işe alım uygulamaları, işverenlerin aday değerlendirme süreçleri, kariyer planlaması ve dijital ortamda mesleki görünürlük gibi konular ele alınacak. Çalıştay ile mühendislik öğrencilerinin değişen işe alım süreçleri ve kariyer yönetimi konusunda bilgi edinmeleri, dijitalleşen iş dünyasının beklentilerini daha yakından tanımaları ve kariyer planlamalarına yönelik yeni bakış açıları kazanmaları hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Yapay ZekaTeknolojiTübitakEğitimSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Üniversitesi'nin 3 projesine TÜBİTAK 2223-B desteği verildi - Son Dakika
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