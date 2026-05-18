Gençler mezuniyet sevinci yaşadı

Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı.

Kastamonu Üniversitesi Taşköprü Meslek Yüksekokulu öğrencileri için mezuniyet programı düzenlendi. Törende mezuniyet heyecanına ortak olan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, mezun öğrencileri tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu. Başkan Arslan, bugün mezun olan gençlerin ülkenin geleceği açısından önemli birer değer olduğunu belirterek, "Bugün kep atan her bir evladımız; yarınlarımızın mimarı, ülkemizin aydınlık geleceğinin en güçlü teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sağlık, başarı ve umut dolu bir gelecek temennisinde bulunan Başkan Arslan, eğitim hayatına devam eden öğrencilere de başarı dileğinde bulundu.

Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ise, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, yeni hayatlarında başarılar diledi.

Program, öğrencilerin kep atması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KASTAMONU