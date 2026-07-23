Kaymakam Güldoğan Yaz Kur\'an Kursu\'nu Ziyaret Etti

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Müftüsü Ali Çebi ile birlikte Cumhuriyet Camii Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, İlçe Müftüsü Ali Çebi ile birlikte Cumhuriyet Camii'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında kursa devam eden öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Güldoğan, kursların işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Güldoğan, yaz tatilini verimli geçirmeleri ve Yaz Kur'an Kursu'nu en iyi şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaymakam Ali Güldoğan, kursa katılan tüm öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, yaz dönemini hem dini hem de kişisel gelişimleri açısından en iyi şekilde değerlendirmelerinin önemine dikkat çekti. - MANİSA