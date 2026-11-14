KBÜ Engelliler Danışma Kurulu, Çepni başkanlığında proje önceliklerini belirledi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu, gelecek dönemin hedeflerini ve disiplinler arası proje önceliklerini belirlemek üzere toplandı.

Karabük Üniversitesi Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu toplantısında, engelli bireylere yönelik disiplinler arası araştırma ve uygulama projeleri ele alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni başkanlığındaki toplantıya Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsa Özkan, müdür yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kolukısa ve Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Hayriye İnci ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda merkezin faaliyet alanları ve gelecek döneme ilişkin hedefleri değerlendirildi. Farklı engel gruplarının ihtiyaçlarına yönelik araştırma ve uygulama projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Disiplinler arası iş birliğinin geliştirilmesi, ortak proje imkanları ve merkezin araştırma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önerilerin ele alındığı toplantıda, gelecek dönemin çalışma öncelikleri belirlendi.