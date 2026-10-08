Kemaliye\'de 2026-2027 eğitim yılı toplantısında Kaymakam Arıkan öğretmenlerle buluştu

Kemaliye ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Kaymakam Emirhan Arıkan başkanlığında, Belediye Başkanı Erdem Atmaca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kübra Akay'ın katılımıyla Kemaliye Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, ilçede görev yapan öğretmenlerle bir araya gelindi.

Toplantıda yeni eğitim öğretim döneminde yürütülecek çalışmalar, okulların genel durumu ve öğrencilerin eğitim süreçleri ele alındı.

Öğretmenlerin görüş ve önerilerinin de dinlendiği toplantıda, eğitim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.