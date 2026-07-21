Kerem Kavruk EGEI Programına Kabul Edildi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu Kerem Kavruk, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve dünyanın en prestijli yüksek lisans programları arasında gösterilen 'Küreselleşme ve Avrupa Entegrasyon Ekonomisi Yüksek Lisans Programı'na (EGEI) kabul edildi.

Dünya genelinde yalnızca 30 öğrencinin alındığı programa 13'üncü sıradan yerleşen Kerem Kavruk, son 5 yılda programa seçilen tek Türk öğrenci oldu. EGEI'de eğitim alabilmeyi uzun süredir hedeflediğini belirten Kavruk, "Çalışmalarımın ve hedeflerimin uyuştuğu böylesine önemli bir programa seçildiğim için çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Koordinatör kurumu İtalya'nın Bari Üniversitesi olan ve Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Parlamentosu gibi kurumlarla doğrudan bağlantılı olan EGEI, tamamen İngilizce yürütülüyor ve iki yıl sürüyor. Öğrenciler zorunlu stajlarını Avrupa Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü, OECD ve CEPS gibi kurumlarda yapma fırsatı elde ediyor. İEÜ İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden bu yıl birincilikle mezun olan Kerem Kavruk, eğitimi süresince Bari Üniversitesi, Belçika'daki Gent Üniversitesi ve Estonya'da bulunan Tartu Üniversitesi'nde öğrenim görecek.

"Uzun süredir istiyordum"

EGEI programına katılmayı uzun süredir istediğini söyleyen Kavruk, "Bu program geçen yıl kasım ayından beri aklımdaydı. Başvuru sürecinde bölüm hocalarım referans mektupları başta olmak üzere her konuda bana çok destek oldular. Mülakat süreci ise oldukça zorluydu. Ekonomi ve ekonometri konularında beni sınadılar. Zorunlu olan 'Ekonomide Seminer' dersimiz kapsamında yazdığım ve politik ekonomi alanında en iyi bitirme tezi ödülünü alan 'Avrupa Birliği'nde Gelir Eşitsizliği ile Politik Polarizasyon Arasındaki İlişki' başlıklı tezimi çok beğendiler. Bununla ilgili de sorular sordular. Araştırmacı odaklı düşünme yeteneğime ve ekonomi bilgimin yeterliliğine bakıp, beni o şekilde değerlendirdiler" diye konuştu.

"Çabalarım karşılık buldu"

EGEI'ye seçildiğini ilk duyduğunda çok mutlu olduğunu belirten Kavruk, "Dünyanın farklı ülkelerinden yapılan binlerce başvuru arasından 30 kişi arasına 13'üncü sıradan girmeyi başardım. Yaptığım çalışmalar, dünyada en çok bu programla örtüşüyor. Avrupa Birliği'ne çok sayıda uzman yetiştirmiş, mezunlarının birbirlerini çok fazla desteklediği bir program. Burayı kazanmanın zor olduğunu biliyordum, bu nedenle çok çalıştım. Mülakatıma iyi hazırlandım ve sonucunda programa kabul almayı başardım. Gururluyum, çabalarım karşılık bulduğu için mutluyum" ifadelerini kullandı. İki yıl sürecek program kapsamında ilk olarak İtalya'da Bari Üniversitesi, daha sonra ise Belçika'da Gent Üniversitesi ve Estonya'da Tartu Üniversitesi'nde eğitim göreceğini, zorunlu stajını ise CEPS'te yapacağını dile getiren Kavruk, "Programın bana özellikle Avrupa Birliği'nde farklı kültürleri ve ekonomik politikaları gözlemleyebileceğim bir ortam sunacağını düşünüyorum" diye konuştu. - İZMİR