İsmail Kartal'dan takımın yeni yıldızı için korkutan açıklama: Kasığında ağrı hissetti - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan takımın yeni yıldızı için korkutan açıklama: Kasığında ağrı hissetti

İsmail Kartal\'dan takımın yeni yıldızı için korkutan açıklama: Kasığında ağrı hissetti
21.07.2026 23:54
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ardından açıklamalarda bulundu: İlk yarıda oyundan alınan Nathan Ake hakkında konuşan başarılı hoca, "Nathan Ake'nin hafif bir terapi yapıldı kasığına hafta içi. Oradan tekrar ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik. O yüzden oyundan çıkardık" dedi.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabzre'yi Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 yendi. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal, mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

''EN AZ 3-4 GOLLE KAZANABİLİRDİK''

Maçı değerlendiren İsmail Kartal, ''Rakibimiz küçümsenecek bir rakip değil. Çok disiplinli, fizik gücüne dayalı, geçiş oyunu oynayan bir takım. Böyle oynayacaklarını biliyorduk, bu yönde çalıştık. Fakat, en az 3-4 golle kazanabilirdik. Bunu da oyun olarak hak ettik. 2 topumuz direkten döndü. Maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İkinci yarı kalemize gelemediler. Maç başından sonuna kadar 2 şut atabilmişler. İkinci yarı 1 tane dahi kornerleri yok.'' dedi. 

İsmail Kartal'dan takımın yeni yıldızı için korkutan açıklama: Kasığında ağrı hissetti

''FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ BU''

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Bu takımlar böyledir. Hiçbir şey yok zannedersiniz, oyunun büyüsüne kapılıp savunma zaafı verirseniz değerlendirirler. Oyuncularım da rakibe boşluk vermediler. Disiplinli oynadık. Çok pas yaparak, sürekli arayarak, sabırlı oynayarak maçın sonuna kadar aynı taktik disiplinle oynadık. En az 2-0, 3-0 bekliyorduk. Sonuçta 1-0 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımız görkemli bir destek verdiler. Fenerbahçe'nin büyüklüğü bu. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti. 

''AKE AĞRI HİSSETTİ''

İlk yarının sonunda oyundan alınan Nathan Ake'nin ufak bir ağrı hissettiğini açıklayan İsmail Kartal: "Nathan Ake'nin hafif bir terapi yapıldı kasığına hafta içi. Oradan tekrar ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik. O yüzden oyundan çıkardık." değerlendirmesini yaptı. 

İsmail Kartal'dan takımın yeni yıldızı için korkutan açıklama: Kasığında ağrı hissetti

''ASENSIO İLE KONUŞTUM''

İlk 11'de şans vermediği Asenso ile ilgili konuşan Kartal, "Dün akşam Asensio ile konuştum. 'Kendini nasıl hissediyorsun?' diye sordum. %100 hazırım dedi. Ancak 'bana göre %70'tesin' dedim. 'Doğru, elbette siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz' dedi. Ben de bundan dolayı acele etmemesini söyledim. Yavaş yavaş o da geliyor." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, İsmail Kartal, Nathan Ake, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan takımın yeni yıldızı için korkutan açıklama: Kasığında ağrı hissetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • özkan çetin özkan çetin:
    zaten saklanıyor surekli , niye alindi anlamadım...... 20 mac oynarsa dua edeceğim.. 0 0 Yanıtla
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