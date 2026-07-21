TEI'de yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEI'de yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

21.07.2026 23:18  Güncelleme: 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEI'nin Eskişehir'deki fabrikasında çıkan yangın nedeniyle çalışanlar tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına AFAD, itfaiye ve Hava Kuvvetleri destek veriyor. Yangının enerji kaynağındaki patlamadan kaynaklandığı belirtiliyor.

Eskişehir'in Esentepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) yerleşkesinde henüz netleşmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, ESGAZ ve sağlık ekibi yönlendirildi. Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

TEI'de yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

ASKERİ VE SİVİL EKİPLER SEFERBER OLDU

Söndürme operasyonuna sivil ekiplerin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1. Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan 2 askeri söndürme ekibi de destek veriyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında fabrikada çalışan personel hızla ve sorunsuz şekilde tahliye edildi.

VALİ ERDİNÇ YILMAZ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, yangın haberinin ardından derhal olay yerine gelerek yürütülen söndürme ve güvenlik çalışmaları hakkında yetkililerden anlık bilgi aldı. Bölgedeki güvenlik çemberi genişletildi.

TEI'de yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

ENERJİ KAYNAKLI PATLAMA ŞÜPHESİ

Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz resmi bir makam açıklaması yapılmadı. Ancak ilk belirlemelere göre alevlerin, tesisteki bir enerji kaynağında meydana gelen patlama ve buna bağlı olarak çevreye yayılan yanıcı maddelerin tutuşması sonucu yükseldiği değerlendiriliyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SAVUNMA SANAYİ KURULUŞLARINDAN 

Eskişehir'de yer alan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., 1985 yılında kurulan ve Türkiye'nin havacılık motoru ihtiyaçlarını karşılayan kritik bir savunma sanayi kuruluşudur. Ana yerleşkesi Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde (Çevreyolu Bulvarı) konumlanmış olup 505.000 metrekarelik bir alana sahiptir.

Dünya çapında bir tasarım merkezi olan TEI, milli helikopter ve uçak motorlarının geliştirilmesinde kilit rol oynar.

TEI'de yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

Eskişehir Valiliği, Erdinç Yılmaz, Acil Durum, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Enerji, Yaşam, Polis, TUSAŞ, AFAD, TEI, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEI'de yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
İngiltere’nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump’la görüştü Telefonda İran sözü İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump'la görüştü! Telefonda İran sözü
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YKS sonuçları açıklandı İptal edilen soru sayısı 2’ye yükseldi YKS sonuçları açıklandı! İptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
YKS’nin şampiyonları belli oldu İşte Türkiye birincileri YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri
Fenerbahçeli İsmail’e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum
CHP’li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik CHP'li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik
Üsküdar’da dehşet Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı Üsküdar'da dehşet! Falçatalı cani martıyı ağır yaraladı
Motorine zam geldi İşte il il yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte il il yeni fiyatlar
Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi

22:59
Rihanna, Türkiye’den o havalimanını takip etmeye başladı
Rihanna, Türkiye'den o havalimanını takip etmeye başladı
22:52
İlk maç ilk galibiyet Fenerbahçe Polonya’ya avantajlı gidiyor
İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya'ya avantajlı gidiyor
21:50
CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı
21:34
Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi
Gornik Zabrze taraftarından Türk polisine saldırı girişimi
21:09
Orta Doğu yangın yeri İran, Bahreyn ve Erbil’i vurdu
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu
20:24
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu
Suudi turist, fotoğraf çekilmek istediği derede boğuldu
20:11
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler
19:58
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
19:50
Özgür Özel’in kuracağı “Yeni Parti“ye itiraz
Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz
19:15
Bulgaristan’da Bezmer Hava Üssü’ne ABD uçakları konuşlandırılacak
Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
19:15
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 23:38:44. #.0.2#
SON DAKİKA: TEI'de yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.