CHP İstanbul\'da 7 ilçe başkanı görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden genel başkanlığa dönmesinin ardından görevden alma süreçleri devam ediyor. Parti yönetimi tarafından alınan son kararla; İstanbul'da Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanları, ilçe yönetim kurullarıyla birlikte görevden alındı.

GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Gürsel Tekin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyuna Cumhuriyet Halk Partisi; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir.

Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin, görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez.

7 İLÇE BAŞKANININ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil eden herkes, öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez. Bu nedenle, aşağıda isimleri belirtilen ilçe başkanları ve yönetimleri görevlerinden alınmış; ilçe başkanları da tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur.