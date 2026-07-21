CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı - Son Dakika
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CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı

CHP İstanbul\'da 7 ilçe başkanı görevden alındı
21.07.2026 21:50
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CHP'de görevden alma süreci sürüyor. Son olarak İstanbul'da Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri, Esenyurt ilçe başkanı yönetimleriyle birlikte görevden alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin mutlak butlan kararıyla yeniden genel başkanlığa dönmesinin ardından görevden alma süreçleri devam ediyor. Parti yönetimi tarafından alınan son kararla; İstanbul'da Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanları, ilçe yönetim kurullarıyla birlikte görevden alındı.

GÜRSEL TEKİN'DEN AÇIKLAMA

Gürsel Tekin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kamuoyuna Cumhuriyet Halk Partisi; tüzüğü, programı, örgüt disiplini ve siyasi ahlakı üzerine inşa edilmiş köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Hiçbir görev ve hiçbir makam, bu kuralların üzerinde değildir.

Özellikle İstanbul örgütümüzde ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin, görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez.

7 İLÇE BAŞKANININ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil eden herkes, öncelikle bu partinin tüzüğüne, örgüt disiplinine ve siyasi ahlakına bağlı kalmak zorundadır. Bu ilkelere aykırı davrananların görevlerini sürdürmesi düşünülemez. Bu nedenle, aşağıda isimleri belirtilen ilçe başkanları ve yönetimleri görevlerinden alınmış; ilçe başkanları da tedbirli olarak disiplin sürecine sevk edilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi hiç kimsenin kişisel siyasi hesabının aracı değildir. Partimizin kurumsal kimliği, disiplini ve gelenekleri her türlü kişisel tasarrufun üzerindedir. Bu konuda en küçük bir tavize dahi yer yoktur.

  • CHP Başakşehir İlçe Başkanı ve yönetimi
  • CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı ve yönetimi
  • CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı ve yönetimi
  • CHP Kadıköy İlçe Başkanı ve yönetimi
  • CHP Pendik İlçe Başkanı ve yönetimi
  • CHP Silivri İlçe Başkanı ve yönetimi
  • CHP Esenyurt İlçe Başkanı ve yönetimi Görevlerinden alınmıştır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece, Gürsel Tekin, Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, İstanbul, Politika, Silivri, Kadıköy, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • okankakdas okankakdas:
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