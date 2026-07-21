Özgür Özel'in "Yeni Parti"sine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'in "Yeni Parti"sine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Özgür Özel\'in "Yeni Parti"sine Kılıçdaroğlu\'ndan ilk yorum
21.07.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'den ayrılma kararı alan Özgür Özel'in kuracağı Yeni Parti'ye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir toplantı yapan Kılıçdaroğlu'nun, "Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı." dediği öğrenildi.

CHP’de mahkemenin mutlak butlan kararından sonra genel başkanlık görevini Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakmak zorunda kalan Özgür Özel, partisiyle yollarını ayırma kararı aldı. Bugün TBMM'de son kez CHP'nin grup toplantısına başkanlık eden Özel, Yeni Parti'yi kuracaklarını açıkladı. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN "SESSİZ KALACAĞIZ" TALİMATI

Özel'in ayrılığına ilk yorum geldi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu kendisini destekleyen milletvekilleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine, Özgür Özel ve partiden ayrılacak diğer isimlerle ilgili olumsuz yorumda bulunmayacaklarını söyledikleri öğrenildi.

"OLUMSUZ AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIZ"

Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bundan sonra hedefimiz iktidardır. Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. İktidar yönelik eleştirilerimizi yapacağız. Ayrılanlara yönelik hiçbir olumsuz açıklama yapmayacağız. Onlar zamanında yol arkadaşımızdı. Hiçbir milletvekilini, yol arkadaşımızı “şerefsiz” gibi ithamlar altında bırakmayacağız. Biz programımızı anlatacağız."

Özgür Özel'in

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in 'Yeni Parti'sine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oooo Oooo:
    Bundan sonraki hedefimiz iktidar demiş. Benimde hedefim marsın güney cephesine 50 dönüm ceviz ekmek! 10 1 Yanıtla
  • BOZKURT BOZKURT:
    naptı netti kuruldu yine koltuğa, azim sen ne güzel şeysin. ?? 6 1 Yanıtla
  • Vedat GÖNÜL Vedat GÖNÜL:
    3 günden fazla dayanamaz 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
İngiltere’nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump’la görüştü Telefonda İran sözü İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump'la görüştü! Telefonda İran sözü
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YKS sonuçları açıklandı İptal edilen soru sayısı 2’ye yükseldi YKS sonuçları açıklandı! İptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
YKS’nin şampiyonları belli oldu İşte Türkiye birincileri YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri
Fenerbahçeli İsmail’e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum

23:54
İsmail Kartal’dan takımın yeni yıldızı için korkutan açıklama: Kasığında ağrı hissetti
İsmail Kartal'dan takımın yeni yıldızı için korkutan açıklama: Kasığında ağrı hissetti
23:18
Eskişehir’de TUSAŞ fabrikasında yangın çıktı
Eskişehir'de TUSAŞ fabrikasında yangın çıktı
22:59
Rihanna, Türkiye’den o havalimanını takip etmeye başladı
Rihanna, Türkiye'den o havalimanını takip etmeye başladı
22:52
İlk maç ilk galibiyet Fenerbahçe Polonya’ya avantajlı gidiyor
İlk maç ilk galibiyet! Fenerbahçe Polonya'ya avantajlı gidiyor
21:50
CHP İstanbul’da 7 ilçe başkanı görevden alındı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı
21:09
Orta Doğu yangın yeri İran, Bahreyn ve Erbil’i vurdu
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu
19:58
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 00:44:19. #7.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'in "Yeni Parti"sine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.