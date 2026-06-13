Kırıkkale\'de LGS Heyecanı

Kırıkkale'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda öğrenciler iyi bir lise hayaliyle ter döktü, veliler ise okul önünde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Sınav öncesi okul girişlerinde yoğunluk yaşanırken, bir öğrenci de sınava son dakikalarda yetişti.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav heyecanı Kırıkkale'de de yaşandı. Kent genelinde 2 bin 970 öğrenci sınava girdi. Sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte okullara gelen öğrenciler, görevliler tarafından yapılan kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı. Veliler ise okul bahçesinin dışında bekledi.

Bazı öğrencilerin sınav öncesi heyecanlı olduğu görüldü. Bir öğrenci ise sınava son dakikalarda yetişti. Okul önünde bekleyen velilerden bazıları Kur'an-ı Kerim okuyarak çocukları için dua etti.

Öğrenci velisi Hatice Başar, oğlunun sınavdan başarılı şekilde çıkmasını dilediğini belirterek, "Heyecanlıyım, çok stresliyim. Bütün anneler gibi ben de dua ediyorum. Kapının az ilerisine bile gitmek istemiyorum. İnşallah oğlum sınavdan güzelce çıkar, emeklerinin karşılığını alır. Allah tüm evlatlarımıza yardım etsin" dedi.

Öğrenci velisi Kübra Eldri ise çocuğundan daha fazla heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Çocuğumu bekliyorum. Açıkçası buradan bir yere ayrılmak istemiyoruz. Heyecanlıyım, çocuğumdan daha çok heyecanlıyım. Dua ediyoruz. Çalıştı ama çok heyecanı var. İngilizceyi çok seviyor, İngilizce öğretmeni olmak istiyor. Olmazsa da mühendislik istiyor inşallah" diye konuştu.

Öğrenci velisi Amine Küçük de tüm öğrencilere başarı dileyerek, "Bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sürekli çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Sınava giren 8'inci sınıf öğrencisi Emir Bütün, hedefinin 450-460 puanın üzerinde almak olduğunu söyleyerek, "Allah nasip ederse uzay ve havacılık istiyorum. Küçüklüğümden beri hobilerimin arasında. Sevdiğim alanlar içerisinde olduğu için istiyorum. Dönem boyunca elimden geldiğince çalıştım" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Kuzey Önal ise gece heyecandan uyuyamadığını belirterek, "Gece biraz uyuyamadık ama sonra toparladık. Şu an çok bir heyecan yok. Hedefim İzmir Fen Lisesi ama gelmesi biraz zor. Çalıştık, inşallah sonuç istediğimiz gibi olur" şeklinde konuştu.

Öğrenci velisi Kamuran Başar, sınav sürecinin çocuklar için yorucu olduğunu dile getirerek, "Bütün çocuklarımıza dua ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Oğlum sınava girecek. Çocuğum iki yıldır aktif olarak hazırlanıyor. Zor bir süreç oldu. Bizim için de kolay değil, çocuklar için çok daha zor. Bu sınavlarla çocuklara gereksiz bir kaygı yüklendiğini düşünüyorum" dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Büşra Akgün de Ankara'da bir fen lisesini hedeflediğini belirterek, "Heyecanlıyım. Çalıştık artık, sonuç bekliyoruz. Ankara'ya gitmek istiyorum. Ankara Pursaklar Fen Lisesi'ni istiyorum. Güzel bir liseye gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE