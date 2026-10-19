KMÜ Tıp Fakültesi'nde geleceğin hekimleri beyaz önlüklerini törenle giydi - Son Dakika
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KMÜ Tıp Fakültesi'nde geleceğin hekimleri beyaz önlüklerini törenle giydi

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KMÜ Tıp Fakültesi\'nde geleceğin hekimleri beyaz önlüklerini törenle giydi
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KMÜ Tıp Fakültesi İbn-i Sina Konferans Salonu'nda düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde Dönem I öğrencileri beyaz önlüklerini giydi. Törene Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, akademisyenler ve aileler katıldı; öğrenciler heyecan ve mutluluk yaşadı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Beyaz Önlük Giyme Töreni'nde, geleceğin hekimleri meslek hayatlarına ilk adımlarını simgeleyen beyaz önlüklerini giydi.

KMÜ Tıp Fakültesi İbn-i Sina Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nevzat Aydın, Prof. Dr. İdris Nebi Uysal ve Prof. Dr. Murat Mayda, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pembe Oltulu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Salih Toprak, Karaman Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Muzaffer Mutluer, üniversite personeli, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, KMÜ Tıp Fakültesi Dönem I öğrencileri adına yapılan konuşmalarla devam etti.

"Hekimlik yolunda saygı, sevgi ve merhameti elinizden bırakmayın"

İyi hekim olma yolundaki maratonun şimdi başladığını vurgulayan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pembe Oltulu, öğrencilere seslenerek şunları söyledi: "Sevgili tıbbiyelilerim, genç hekim adaylarım; yürüdüğünüz bu yolda saygı, sevgi, güler yüz ve merhameti hiç elden bırakmayın. Öncelikle ailenize, ardından size emek vermiş hocalarınıza ve ustalarınıza saygıda kusur etmeyin; emekleri için ellerini öpün. Sizden bir şifa umuduyla gelen hastalarınıza güler yüzünüzü hiç eksik etmeyin. Unutmayın ki çoğu zaman sizin güler yüzünüz, şifa ve tedavinin ilk adımıdır. Hastalarınıza isimleriyle ve merhametle hitap edin; kin ve öfkeyle değil, sevgi ve merhametle hayat bulun. Her zaman yanınızdayız. Danışacak bir şeyiniz olduğunda çekinmeden gelin. Sizler bize, ailenizin emanetisiniz. Bu duygu ve düşüncelerle hekimlik yolundaki bu ilk adımınızın size, ailelerinize, vatana ve millete hayırlı olmasını diliyor, sizleri gönülden tebrik ediyorum."

"Hekimlik kutsal bir meslektir"

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ise konuşmasında hekimliğin yalnızca bilgi ve beceriyle sınırlı olmadığını, insan sevgisi ve merhametin de mesleğin temel unsurları arasında yer aldığını vurgulayarak "Hekimlik, bilgi ve becerinin insan sevgisiyle buluştuğu, merkezinde daima insanın yer aldığı kutsal bir meslektir. Unutmayınız ki iyi bir hekim olmak, yalnızca hastalıkları teşhis ve tedavi etmek değil; hastasının kaygısını anlamak, acısını paylaşmak ve ona güven verebilmektir. Üniversite olarak en büyük hedefimiz; bilimsel donanımı güçlü, etik değerlere bağlı, araştıran, sorgulayan ve insan hayatını her şeyin üzerinde tutan hekimler yetiştirmektir. Sizlerden beklentimiz de bu anlayışla kendinizi sürekli geliştirmeniz, mesleğinizin gerektirdiği bilgi kadar merhameti de yüreğinizde taşımanızdır. Bugün omuzlarınıza aldığınız beyaz önlüğün ağırlığı, yarın hayatına dokunacağınız insanların size duyduğu güven olacaktır. Bu güvene layık olmak için çalışmaktan, öğrenmekten ve kendinizi aşmaktan asla vazgeçmeyin. Tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyor, başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum" dedi.

Genç tıbbiyeliler beyaz önlüklerini giydi

Konuşmaların ardından "Probleme Dayalı Öğretim" eğitimine katkı sağlayan akademisyenler ile emeği geçen Etik Kurul Üyelerine teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programda KMÜ Tıp Fakültesi Dönem I öğrencilerine beyaz önlükleri, Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'nın yanı sıra üniversite ve fakülte yöneticileri ile öğretim üyeleri tarafından giydirildi.

Beyaz önlüklerini giyerek hekimlik yolunda ilk adımlarını atan öğrenciler, aileleriyle birlikte bu anlamlı günün heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Program, öğrencilerle toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
İbn-i SinaKonferansRektörSağlıkEğitimSon Dakika

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