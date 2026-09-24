Kocaeli Çayırova\'da 24 sınıflı meslek lisesinin kaba inşaatı tamamlandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediyenin girişimleri ve hayırsever desteğiyle yapımına başlanan 24 sınıflı Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kaba inşaatı tamamlandı.

Şekerpınar Mahallesi'nde Çayırova Belediyesinin girişimleri ve hayırsever iş insanı Nevzat İnan'ın katkılarıyla projelendirilen Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Otomasyon Atölyesi'nin yapım çalışmaları sürüyor. İlçenin eğitim altyapısına katkı sağlaması hedeflenen projenin sınıf ve atölye binalarının kaba inşaat süreci sona erdi.

Bodrum katında sıva işlemlerine geçilen okul binasında elektrik ve mekanik tesisat çalışmaları hız kazanırken, çevre istinat duvarlarının imalatında da sona yaklaşıldı.

Toplam 24 sınıf kapasitesine sahip olacak ve bünyesinde tam donanımlı otomasyon atölyelerini barındıracak okulun en kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.