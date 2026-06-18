Korkuteli'nden umre ödüllü yarışmada birincilik - Son Dakika
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Korkuteli'nden umre ödüllü yarışmada birincilik

Korkuteli\'nden umre ödüllü yarışmada birincilik
18.06.2026 15:58
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Korkuteli Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eyüp Selim Aydın, Diyanet'in düzenlediği umre ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda il birincisi olarak ilçesini gururlandırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen umre ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda önemli bir başarıya imza atan Korkutelili öğrenci, ilçenin gururu oldu.

Korkuteli Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eyüp Selim Aydın, umre ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda gösterdiği üstün performansla il birincisi oldu. Elde ettiği bu başarıyla hem okulunu hem de Korkuteli'ni sevindiren öğrenci takdir topladı. Korkuteli İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, öğrenciyi tebrik ederek, ödüllendirdi. Müftü Kızmaz, gençlerin milli ve manevi değerler doğrultusunda kendilerini geliştirmelerinin önemine dikkat çekerek, Eyüp Selim Aydın'ın elde ettiği başarının diğer öğrencilere de örnek olmasını temenni etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Korkuteli'nden umre ödüllü yarışmada birincilik - Son Dakika

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