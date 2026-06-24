KOSGEB Girişimci Seçmeleri Yapıldı - Son Dakika
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KOSGEB Girişimci Seçmeleri Yapıldı

KOSGEB Girişimci Seçmeleri Yapıldı
24.06.2026 17:34
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KOSGEB Ağrı Müdürlüğü, 6 işletme projesini değerlendirerek 3'üne destek verme kararı aldı.

KOSGEB Ağrı Müdürlüğü tarafından girişimci seçmeleri gerçekleştirildi.

Destek programı kapsamında yapılan değerlendirme toplantısında, girişimciler tarafından sunulan 6 işletme projesi incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 3 işletmenin projesinin desteklenmesine karar verileceği bildirildi.

Toplantıya KOSGEB Ağrı Müdürü Habip Şen, KOSGEB Sincan Müdürü Yusuf Yıldız, Ağrı Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Arif Yıldıray Hatunoğlu, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Saim Alparslan ile Ağrı Ticaret Borsası Başkanı Ömer Yıldırım katıldı.

Kurul üyeleri tarafından girişimci adaylarının projeleri detaylı şekilde değerlendirilirken, destek almaya hak kazanacak projelerin belirlenen kriterler doğrultusunda belirleneceği ifade edildi. Toplantının ardından değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte desteklenecek projelerin netleşeceği öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim KOSGEB Girişimci Seçmeleri Yapıldı - Son Dakika

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