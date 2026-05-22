Kozan\'da Dijital Bağımlılığa Karşı Kitap Yarışması: 52 Öğrenci Tam Puanla Birinci Oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasında ilkokul öğrencileri, Milli Mücadele kahramanı Şehit Kaymakam Saim Bey'i anlatan kitabı okuyarak sınavda ter döktü. Yarışmaya katılan 400 öğrenciden 52 öğrenci tam puan alarak birinci oldu.

Kozan Halit Dağlı İlkokulu'nda 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışmasıyla öğrencilerin ekran süresinin azaltılması ve kitap okuma alışkanlığının artırılması hedeflendi. Öğretmen, öğrenci ve veli iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, Şehit Kaymakam Saim Bey'in Milli Mücadele'deki kahramanlığını anlatan kitabı bir ay boyunca okuyarak sınava hazırlandı.

Yaklaşık 400 öğrencinin katıldığı yarışmada 92 öğrenci ödül almaya hak kazanırken, 52 öğrenci tam puan alarak birinci oldu. Kozan Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törende öğrenciler, kitabın yazarı Muhammed Yıldırım ile bir araya geldi. Öğrencilere madalya ve çeşitli ödüller verildi.

"Teneffüslerde ağaç gölgelerinde kitap okuyarak yarışmaya hazırlandı"

Okul müdürü Seyban Karaköse, dijital bağımlılığın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Dijital bağımlılık okullarda had safhada. Öğrencilerimizi bundan nasıl uzak tutabiliriz diye düşünerek bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kitap okuma yarışmasını gerçekleştirdik. Çocuklarımız teneffüslerde ağaç gölgelerinde kitap okuyarak yarışmaya hazırlandı. Velilerden de çok olumlu dönüşler aldık. Evde kitapla gezen çocukları görmekten mutlu olduklarını söylediler" dedi.

Veli Yasemin Yağbasan, kızının yarışma sürecinde ekran süresini azaltarak kitaba yöneldiğini belirterek sürecin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Yasemin Akpınar ise kızının büyük bir heyecanla kitap okuduğunu ifade ederek, "Kitap okumayı seviyor. Yarışma ve ödüller olunca daha da heyecanlı okuyor" diye konuştu. Öğrencilerden Ahmet Selim Kaplan, kitap okurken telefon ve ekrandan uzak kaldığını belirterek kitabı büyük bir heyecanla okuduğunu söyledi.

"Kitabı okurken telefon ve televizyona daha az baktığımı fark ettim"

Birincilik elde eden öğrencilerden Yusuf Mirza Solmuşgül ise kitabı bir kez ancak dikkatlice okuduğunu belirterek, "Önemli olan çok okumak değil, dikkatli okumak. Kitabı okurken telefon ve televizyona daha az baktığımı fark ettim. Ödül aldığım için çok mutluyum" dedi.

Elif Azgın da yarışmaya soru çıkararak hazırlandığını ve kitabı büyük bir heyecanla okuduğunu kaydetti. - ADANA