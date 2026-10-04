KPSS'ye yetişmeye çalışan öğrenci Diyarbakır'da merdivenlerde baygınlık geçirdi - Son Dakika
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KPSS'ye yetişmeye çalışan öğrenci Diyarbakır'da merdivenlerde baygınlık geçirdi

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KPSS\'ye yetişmeye çalışan öğrenci Diyarbakır\'da merdivenlerde baygınlık geçirdi
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki Orhan Asena Anadolu Lisesi'nde KPSS Ön Lisans oturumuna yetişmeye çalışan öğrenci, okul merdivenlerini çıkarken baygınlık geçirdi. Durumu fark eden görevliler öğrenciye yardım ederek okula girmesini sağladı.

Diyarbakır'da bir öğrenci, KPSS Ön Lisans oturumuna yetişmek için saniyelerle yarıştı. Sınava gireceği okulun merdivenlerini çıkarken baygınlık geçiren kızın yardımına görevliler koşup, okula girmesi sağlandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da ön lisans mezunu öğrenciler KPSS'ye girmek için okulların yolunu tuttu. Kimi öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okula gelerek beklemeye başlarken bazı öğrenciler de çeşitli nedenlerden dolayı sınav merkezlerine son anda yetişti. Bunlardan biri de Yenişehir ilçesinde bulunan Orhan Asena Anadolu Lisesinde yaşandı. Sınava yetişmeye çalışan bir öğrenci okul bahçesinden kapıya koşmaya başladı. Elinde evrakları ile merdivenleri çıkan genç kız baygınlık geçirdi. Durumu fark eden görevliler, genç kıza yardım ederek okula aldı.

KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15'te başladı. 130 dakika sürecek sınavdan adaylar saat 12.25'te çıkabilecek. Sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde adaylar salondan çıkamayacak.

Kaynak: İHA
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