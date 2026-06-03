Kula\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde her yıl düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Kula'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Kula Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan programda, kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmalar sergilendi.

Kula Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hüseyin İzci'nin açılış konuşmasıyla başladı. Hayat boyu öğrenmenin bireylerin kişisel ve mesleki gelişimindeki önemine dikkat çeken İzci, Halk Eğitimi Merkezi olarak her yaştan vatandaşa eğitim hizmeti sunmaya devam ettiklerini ifade etti. Merkez bünyesinde farklı alanlarda açılan kurslarla vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağladıklarını belirten İzci, "Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Kula Halk Eğitimi Merkezi'nin 73 farklı alanda toplam 3 bin 645 kurs modülü ile hizmet verdiğini kaydeden İzci, kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında da önemli görev üstlendiklerini dile getirdi. Konuşmanın ardından kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları, giyim, nakış ve çeşitli branşlardaki çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından gezilen sergide, kursiyerlerin el emeği ürünleri büyük beğeni topladı. Katılımcılar, sergilenen eserler hakkında eğitmenlerden ve kursiyerlerden bilgi aldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, halk eğitimi kurslarının toplumun her kesimine ulaşmasındaki önemini bir kez daha gözler önüne sererken, kursiyerlerin yıl boyunca gösterdiği emekler de sergi aracılığıyla vatandaşlarla buluşturuldu.

Programa Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA