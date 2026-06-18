Kur\'an Eğitim Merkezleri Tanıtıldı

Erzurum İl Müftülüğü tarafından "Kur'an Eğitim Merkezleri Tanıtım Programı" düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen program, Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Muhammet Elyasa Aşan tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa, İl Müftü Yardımcıları, ilçe müftüleri, hafızlık öğreticileri, hafızlık öğrencileri ve velileri katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Kur'an eğitiminin bireyin manevi dünyasındaki yerine vurgu yaptı.

Çapçı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kur'an-ı Kerim, hayatımızın her anına rehberlik eden yüce kitabımızdır. Amacımız çocuklarımıza Kur'an eğitimini en nitelikli, en modern ve ulaşılabilir şekilde sunmak. Bugün tanıtımını yaptığımız merkezlerimiz, sadece birer eğitim kurumu değil, aynı zamanda manevi huzurun ve ilmi derinliğin adresleridir."

Daha sonra kürsüye gelen Rize Kur'an Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Köseoğlu ise Kur'an Eğitim Merkezlerinin vizyonunu ve sunduğu imkanları özetleyen bir sunum gerçekleştirdi. Köseoğlu, Kur'an Eğitim Merkezleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak hem okuyup hem de hafızlığını korumak isteyen öğrencilerin buralara yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı - ERZURUM