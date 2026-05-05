Kuşlar ve Böcekler için Yaşam Alanları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşlar ve Böcekler için Yaşam Alanları

Kuşlar ve Böcekler için Yaşam Alanları
05.05.2026 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mastavra İlkokulu'nda 'Kuşlar ve Böcekler için Mini Yaşam Alanları' etkinliği büyük ilgi gördü.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projelerinden 'Yeşil Adımlar Projesi'nin etkinliğinden olan 'Kuşlar ve Böcekler için Mini Yaşam Alanları' adlı etkinlik Mastavra İlkokulu'nda düzenlendi. Öğrencilerin kuşlar ve böcekler için yaptıkları projeleri büyük bir ilgi gördü.

Nazilli'ye bağlı kırsal Mastavra Mahallesi'nde bulunan Mastavra İlkokulu'nda Yeşil Adımlar Projesi'nin heyecanı yaşandı. Okul müdürü Eyüp Nacak'ın ev sahipliğindeki 'Kuşlar ve Böcekler için Mini Yaşam Alanları' proje tanıtım programına Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, İlçe Şube Müdürü Yıldıray Demir, okul müdürleri, okulun öğretmen ve öğrencileri ile okul aile birliği üyeleri katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Renkli görüntülere sahne olan gösterilerin ardından 'Kuşlar ve Böcekler için Mini Yaşam Alanları' adlı proje sergisi açıldı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve beraberindekiler sergiyi dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinliğin en ilgi çeken projesi ise Kuş ve böcekler için yapılan otel projesi oldu. Müdür Erdinç Güner, projede görev alan öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı ve emekleri için teşekkür etti. Güner, "Okulumuzun bahçesinde sabit olarak duracak olan Böcek Oteli konseptinde, yaşam alanı oluşturmuşlar. İçeriye de böceklerin sevdiği yiyecekleri koyarak böceklerin bu otelde barınmasını sağlayacaklar. Otel onlara bir barınak olmuş olacak. Çocuklarımıza böylesine anlamlı bir düşünce ve proje için teşekkür ederim. Doğaya yardımcı olan korumaya yönelik bir çalışma. Emeğinize sağlık" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kuşlar ve Böcekler için Yaşam Alanları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:20:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşlar ve Böcekler için Yaşam Alanları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.