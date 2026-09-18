Kütahya Çavdarhisar\'da üreticilere sağım hijyeni ve destek eğitimi verildi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Yenicearmutçuk Köyü'nde yetiştiricilere yönelik "Sağım Hijyeni ve 2026 Yılı Hayvansal Üretim Desteklemeleri" konulu gece eğitimi düzenlendi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, Aslanhisar YEG koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimde, yetiştiricilere sağım sırasında hijyenin sağlanmasına yönelik uygulamalar anlatıldı. Programda ayrıca 2026 yılı hayvansal üretim desteklemeleri hakkında üreticilere bilgi verilerek, yararlanabilecekleri destekler ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.