Kütahya Dini İhtisas Merkezi bünyesindeki aday din görevlileri ve eğitim görevlileri, Kütahya Hafızası Kültür ve Tarih Topluluğu öncülüğünde Emir Sultan Kur'an Kursu Müdürü Mehmet Oruç'u ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Mollabey, Bölge Yatılı ve Emir Sultan Kur'an kurslarında yürütülen hafızlık eğitim süreçleri ele alındı. Görüşmede Kütahya'da hafızlık eğitiminin geçmişten günümüze gelişimi, mevcut durumu ve geleceğe yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında Kütahya Dini İhtisas Merkezi Müdür Yardımcısı Mücahid Karazeybek tarafından Mehmet Oruç'a hediye takdim edildi. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından ziyaret, iyi dilek ve dualarla sona erdi.