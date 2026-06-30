Kütahya'da Meslek Liselerine Yerleşme Oranı %60 - Son Dakika
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Kütahya'da Meslek Liselerine Yerleşme Oranı %60

Kütahya\'da Meslek Liselerine Yerleşme Oranı %60
30.06.2026 18:59
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Kütahya'da 9. sınıf öğrencilerinin meslek liselerine yerleşme oranı %60'a ulaştı, örnek proje duyuruldu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 9. sınıf öğrencilerinin meslek liselerine yerleşme oranının yüzde 60 seviyesine ulaştığı Kütahya'nın bu konuda ülkeye örnek olduğunu söyledi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, 2025-2026 eğitim-öğretim yılını değerlendirdi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Yılmaz, Kütahya'da 9. sınıf öğrencilerinin meslek liselerine yerleşme oranının yüzde 60 seviyesine ulaştığını belirterek, bunun önemli bir başarı olduğunu ifade etti. Bu başarının arkasında Kütahya Valiliğinin destekleriyle hayata geçirilen ve Türkiye'ye örnek gösterilen "Hamilik Projesi"nin bulunduğunu söyleyen Yılmaz, proje sayesinde okul ile sanayi arasındaki bağın güçlendiğini, öğrencilerin daha eğitim hayatı devam ederken iş dünyasıyla tanışma fırsatı bulduğunu kaydetti. İstihdam Fuarı kapsamında düzenlenen ve yaklaşık 8 bin öğrencinin katıldığı kortej yürüyüşünün de meslek lisesi öğrencilerinin özgüvenini ve mesleki eğitime olan ilgiyi gözler önüne serdiğini belirten Yılmaz, mesleki eğitimin artık aileler ve öğrenciler tarafından daha fazla tercih edildiğini dile getirdi. Öğrencilerin güvenliğinin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, il genelindeki tüm eğitim kurumları için detaylı risk analizleri yapıldığını söyledi. Kütahya Valisi başkanlığında oluşturulan komisyonun aldığı kararlar doğrultusunda riskli görülen okullarda emniyet ve jandarma personelinin görevlendirildiğini ifade eden Yılmaz, okul çevrelerinin düzenli olarak denetlendiğini ve öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri için tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışıldığını belirtti.

Kentte devam eden eğitim yatırımları hakkında da bilgi veren Yılmaz, restorasyon çalışmaları Anıtlar Kurulu denetiminde sürdürülen tarihi Kütahya Lisesi binasında sona yaklaşıldığını açıkladı. Yılmaz, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, okulun eylül ayında yeniden tarihi binasında eğitim vermeye başlayacağını söyledi.

30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan yeni mesleki eğitim kampüsünde donatım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yılmaz, modern atölyeleri ve uygulama alanlarıyla dikkat çeken kampüsün yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere kapılarını açacağını belirtti. Yılmaz, yeni kampüsün Kütahya'nın mesleki eğitim vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Velilere "dijital obezite" uyarısı

Yaz tatiline giren öğrenciler için velilere de önemli tavsiyelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, çocukların teknolojiyle ilişkilerinin doğru yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Özellikle ekran bağımlılığı ve internet ortamındaki bilgi kirliliğinin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirten Yılmaz, "dijital obezite" olarak tanımlanan uzun süreli ekran kullanımına karşı ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Çocukların yaz tatilini sadece dijital ortamlarda geçirmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, ailelere çocuklarını doğayla buluşturmalarını, sportif ve kültürel etkinliklere yönlendirmelerini ve birlikte daha fazla nitelikli zaman geçirmelerini tavsiye etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Kütahya'da Meslek Liselerine Yerleşme Oranı %60 - Son Dakika

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