Kütahya'da Nuri Olçar Camii'nde Bed-i Besmele programına 70 öğrenci katıldı - Son Dakika
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Kütahya'da Nuri Olçar Camii'nde Bed-i Besmele programına 70 öğrenci katıldı

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Kütahya\'da Nuri Olçar Camii\'nde Bed-i Besmele programına 70 öğrenci katıldı
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Kütahya'da Dr. Osman Konur Kur'an Kursu tarafından Nuri Olçar Camii'nde düzenlenen beşinci Bed-i Besmele programına 70 öğrenci katıldı. İl Müftüsü Hasan İzmirli, programın çocukların dini ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Dr. Osman Konur Kur'an Kursu tarafından düzenlenen Bed-i Besmele programında 70 öğrenci Kur'an-ı Kerim eğitimine başlamanın heyecanını yaşadı. Nuri Olçar Camii'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler için dualar edildi.

Kütahya'da Kur'an-ı Kerim eğitimine başlayan öğrenciler için düzenlenen Bed-i Besmele programlarının beşincisi gerçekleştirildi. Kütahya İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kur'an kursları tarafından düzenlenen program, Dr. Osman Konur Kur'an Kursu tarafından Nuri Olçar Camii'nde yapıldı. Programa 70 öğrenci katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilen programda, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim eğitimine başlamalarının manevi önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin hayatlarında güzel bir iz bırakması temenni edilen programda, çocukların dini ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yapıldı.

Programa katılan Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli, Bed-i Besmele programlarının çocukların Kur'an-ı Kerim ile buluşmaları ve dini-manevi değerleri benimsemeleri açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Kur'an-ı Kerim eğitimine küçük yaşlarda başlamanın önemine değinen İzmirli, çocukların sevgi, şefkat ve ilgiyle yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Eğitim sürecinde ailelerin ve Kur'an kursu öğreticilerinin büyük sorumluluk üstlendiğini kaydeden İzmirli, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenme yolculuklarında başarılı, ahlaklı ve güzel davranışlarıyla örnek bireyler olarak yetişmelerini temenni etti. İl Müftüsü Hasan İzmirli, programın hazırlanmasında emeği geçen Kur'an kursu öğreticilerine, katılım sağlayan öğrencilere ve velilere teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin çocukların manevi gelişimine katkı sunması bakımından büyük önem taşıdığını ifade eden İzmirli, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
KütahyaEğitimYaşamSon Dakika

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