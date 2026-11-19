Kütahya'da tarım ekipleri 2027 ÇKS kayıtlarını üreticilere anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar'da 2027 ÇKS kayıt ve güncelleme işlemlerini anlattı. Ziyaretlerde üreticilerin merak ettiği konular ele alındı, işlemlerin doğru ve eksiksiz yürütülmesinin önemi vurgulandı.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Aslanapa, Çavdarhisar ve Dumlupınar ilçelerinde tarımsal bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ziyaretler kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile ziraat odalarını ziyaret eden ekipler, 2027 üretim yılına yönelik Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt ve güncelleme işlemleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Üreticilerin kayıt süreçleriyle ilgili merak ettikleri konuların da ele alındığı ziyaretlerde, ÇKS işlemlerinin doğru ve eksiksiz yürütülmesinin önemi vurgulandı.
Kaynak: İHA
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