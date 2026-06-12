Kütahya Okulları İtalya'da Eğitim Programını Tamamladı - Son Dakika
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Kütahya Okulları İtalya'da Eğitim Programını Tamamladı

Kütahya Okulları İtalya\'da Eğitim Programını Tamamladı
12.06.2026 10:20
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Erasmus+ projesi ile Kütahya'daki öğretmenler İtalya'da modern eğitim yöntemlerini inceledi.

Kütahya'da Hande Gül Anaokulu ve Nesrin Güral Anaokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ve Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla yürütülen Erasmus+ KA121 projesi çerçevesinde İtalya'da gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamladı.

Proje kapsamında her iki okulun okul öncesi eğitim kadrosu, İtalya'nın Torino kentine bağlı Pinerolo bölgesine giderek doğayla iç içe bir eğitim sunan "Gli Gnomi Dei Kiwi" isimli okulda çalışma ziyaretinde bulundu. Kütahyalı öğretmenler bu program sayesinde; orman okulu konsepti, Montessori eğitim modelleri, interaktif kitap okuma etkinlikleri ve sınıf yönetimi teknikleri gibi modern eğitim yaklaşımlarını yerinde gözlemleme ve inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Hande Gül Anaokulu Müdürü Nimet Uzan, yürütülen projenin okulların kurumsal uluslararasılaşma hedefleri ve eğitim kalitesi açısından adeta bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Uzan, İtalya'daki çalışmalardan elde ettikleri küresel vizyonu ve keşfederek öğrenme yöntemlerini vakit kaybetmeden kendi sınıflarına entegre etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ivme kazandıran ve kültürlerarası etkileşime zemin hazırlayan bu tür uluslararası iş birliklerinin ilerleyen süreçte de devam edeceği öğrenilirken, İtalya temasları sonucunda elde edilen proje çıktılarının her iki okulda da hızla uygulamaya geçirileceği kaydedildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, İtalya, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Kütahya Okulları İtalya'da Eğitim Programını Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Babacan Serkan Babacan:
    ne güzel haber bu şimdi gençler artık farkında bunun öneminin İtalya'ya gidip öğreniyorlar yeni yöntemleri biz zamanında böyle imkanımız olmamıştı ama işte gençler artık dünyayı görüyo ve daha iyi öğretim yapabiliyorlar diyorum ben buna güveniyorum umarım bu projelerden çok fayda sağlarlar 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Şenarya İbrahim Şenarya:
    valla bu tarz haberleri görmeden bi şey söyleyemem İtalya'da ne gördükleri nasıl uygulanacak bunları videosuz inanmak zor 0 0 Yanıtla
  • Nur Fidan Nur Fidan:
    küçük yerle de bu tür şeyler yapılıyo işte iyi de bunlar sadece kağıt üstünde kalıyo genelde uygulamaya geçince başka oluyo 0 0 Yanıtla
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