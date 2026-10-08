Kütahya Tavşanlı\'da cami konferansı sonrası hafızlık belgeleri ve ödüller verildi

Kütahya Tavşanlı İlçe Müftülüğü tarafından "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle Belediye Kültür Sarayı'nda "Cami ve Sosyal Hayat" konulu konferans düzenlendi.

Program; Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Bölge Yarışması'nda bölge üçüncüsü olan Tavşanlı Kavaklı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Abdulhalim Ölmez'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla hazırlanan sinevizyon gösterimi izlendi.

Selamlama konuşmasını yapan Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, camilerin yalnızca ibadet mekanları olmadığını; gönüllerin buluştuğu, kardeşliğin pekiştiği ve sosyal hayatın merkezinde yer alan müstesna mekanlar olduğunu ifade etti. Din görevlilerinin önemli bir sorumluluk ve emanet taşıdığını belirten Ceylan, görev yapan din görevlilerine teşekkür ederek ahirete irtihal eden din görevlileri ile camilerin yapımında ve yaşatılmasında emeği geçenleri rahmetle andı. Ceylan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

Kütahya İl Müftü Vekili Tahsin Ekim de konuşmasında camilerin toplum ve şehir hayatındaki önemine dikkat çekti. Tavşanlı'nın dini ve hayri hizmetlere verdiği destekten söz eden Ekim, "Camiler bir memleketin tapuları mesabesindedir" diyerek camilerin bir beldenin manevi kimliği açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Ezanın, minarelerin ve Kur'an eğitiminin yaşatılmasının önemine değinen Ekim, vatandaşların camilere ve Kur'an eğitimine vereceği desteğin bu değerlerin korunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Konferansın ardından, hafızlık sınavında başarılı olan öğrencilere Hafızlık Belgeleri, Hafızlık Yarışması'nda bölge birincisi olan Kavaklı Kız Kur'an Kursu öğrencisi Zeynep Berra Ordu ile Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Bölge Yarışması'nda bölge üçüncüsü olan Kavaklı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Abdulhalim Ölmez'e ise ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.