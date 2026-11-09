Kütahya Tavşanlı\'da yükümlülere kadına şiddetle mücadele eğitimi verildi

Kütahya Tavşanlı'da yükümlülere kadına şiddetle mücadele eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi. Eğitimde şiddetin türleri, birey ve toplum üzerindeki etkileri, önleme yöntemleri, irtibat noktaları ve toplumsal farkındalığın önemi anlatıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.
Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli Emine Biral tarafından, Tavşanlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, kadına yönelik şiddetin farklı türleri ele alındı.
Eğitim kapsamında şiddetin birey ve toplum üzerindeki etkileri, şiddetin önlenmesine yönelik yöntemler, şiddet irtibat noktaları ve mücadelede toplumsal farkındalığın önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Kaynak: İHA
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