LGS Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

LGS Hazırlıkları Tamamlandı

LGS Hazırlıkları Tamamlandı
09.07.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da LGS tercih danışmanlığı büroları açıldı, 7 bin öğrenci rehberlik alacak.

Yarın açıklaması beklenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavıyla ilgili konuşan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, "LGS şampiyonlarımızı bol bol göreceksiniz, sizlere aktaracağız inşallah" dedi.

Sünnetci, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda basın açıklaması yaparak Liselere Giriş Sınavı'na giren öğrencilere verilecek rehberlik hizmetini duyurdu. Açılışta konuşan Sünnetci, "7 bin öğrencimiz, 8 yılın emeğin de, sonucunda belli puanlar elde edecek. Biz, derece yapan çocuklarımızda ya da farklı alanlarda mesleğe yönlenmek isteyen öğrencilerimiz için Afyon merkezde, LGS tercih danışmanlığı irtibat büroları açtık. Her çocuğumuz, her ailemiz nereden destek alabileceğine ulaşsın. Şu an merkezde 99 tane LGS tercih danışmanlığı büromuzu açtık. Bu şu anlama geliyor; mevcut merkezde ikamet eden, merkeze bağlı beldelerden ve köylerde ikamet eden çocuklarımız kendisine en yakın ortaokula gittiğinde bu hizmetten yararlanabilecek. 217 rehber öğretmenimizi görevlendirdik. 99 irtibat büromuzun birinde başvurduklarında, yarın elde ettikleri puan neticesinde çocuklarımıza yönlendireceğiz. Hatta güzel de bir mottomuz oldu: 'Doğru tercih, güçlü gelecek.' Öğretmenlerimize güvensinler. Çocuklarımızın hizmeti için buradayız. Bizim velilerimizden ve ailelerimizden beklentimiz şu sonuçlar açıklandığında bu 3 günü çok iyi değerlendirsinler. Bu bürolarımıza gelsinler, rehber öğretmenlerimizle görüşme sağlasınlar, çocuğumuza doğru bir yönlendirmeyle istediği mesleğe, istediği okula rehber öğretmenlerimiz yönlendirecek kendilerini.

İnşallah LGS şampiyonlarımızı bol bol göreceksiniz, sizlere aktaracağız. Yarın aynı zamanda burslulukta yine tam 500 puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencilerimiz olacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Afyon, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim LGS Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı
Gözde üniversiteden dolandırıcılık olayı hakkında açıklama Ünlü cerrah da dolandırılmıştı Gözde üniversiteden dolandırıcılık olayı hakkında açıklama! Ünlü cerrah da dolandırılmıştı
Berlin’de cani doktora müebbet hapis cezası Berlin'de cani doktora müebbet hapis cezası
Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi: Belediye başkanı da aralarında İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi: Belediye başkanı da aralarında
Çocukların davranışı takdir topladı: Görevliyi göremeyince... Çocukların davranışı takdir topladı: Görevliyi göremeyince...

14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:21
Eşini 15 parçaya ayıran kadının “Nasıl kestin“ yanıtı salonu buz kestirdi
Eşini 15 parçaya ayıran kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi
13:54
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
13:15
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
13:08
MSB’den Miçotakis’e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 14:51:15. #7.12#
SON DAKİKA: LGS Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.