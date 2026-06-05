LGS İçin Bayburt\'ta Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

13 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi Bayburt'ta alınacak tedbirler toplantıda görüşüldü.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, sınav günü kent genelinde uygulanacak güvenlik tedbirleri, sınav merkezlerindeki hazırlıklar ve kurumlar arası koordinasyon çalışmaları ele alındı.

Toplantıda, öğrencilerin sınava güvenli ve huzurlu bir ortamda girebilmesi için okul çevreleri, sınav binaları ve ulaşım başta olmak üzere ilgili kurumların sorumluluk alanlarındaki çalışmalar görüşüldü.

Öte yandan LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin giriş bilgileri de erişime açıldı. Öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026'dan itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edilecek. Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrencilerin başvuruları ise 8 Haziran 2026'ya kadar ilgili milli eğitim müdürlüklerince kabul edilecek.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin sınav tedbirleri de sınav giriş belgelerinde yer alacak. - BAYBURT