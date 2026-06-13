LGS Sınavı Soru Kitapçıkları Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liseye Geçiş Sistemi'nin (LGS) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.

MEB 2026 yılı LGS kapsamında gerçekleştirilen sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav, ülke genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde tamamlandı. Bu yıl LGS kapsamındaki merkezi sınava 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda; yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi.

Sonuçlar, 10 Temmuz'da açıklanacak

İki oturum halinde uygulanan sınavın birinci oturumunda öğrenciler; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan sözel alanda toplam 50 soru yanıtladı. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltildi. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının MEB tarafımdan yayımlandığı belirtildi. Öğrencilerin, sınav kitapçıklarını 15 Haziran günü sınava girdikleri okullardan teslim alabileceği ifade edildi. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının ise 10 Temmuz tarihinde açıklanacağı ifade edildi. - ANKARA