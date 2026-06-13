LGS Sınavı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

LGS Sınavı Tamamlandı

LGS Sınavı Tamamlandı
13.06.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LGS, 1 milyon 22 bin 658 öğrenci ile gerçekleştirildi, sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) saat 12.50'de sona erdi. Sınava toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci katıldı.

Liseye geçecek 8'inci sınıf öğrencileri için sınav maratonu başladı. Öğrenciler, önce sınavın ilk oturumu olan sözel bölümünü çözüp, 45 dakikalık molanın ardından Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan ikinci oturuma girdi. Sınav 12.50'de sona erdi.

Bu yıl sınav başvurusu sırasında talep eden öğrencilere oturumlar arasındaki molada beslenme paketi dağıtıldı. Öğrencilerin yüzde 91'inin bu uygulamadan faydalanacağı bildirildi. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4 bin 244 okulda, 64 bin 697 salonda; yurt dışında ise 8 ülkede 11 merkezde gerçekleştirildi. Özel öğrencilere 20 dakika ek süre verilirken, gerekli durumlarda okuyucu ve kodlayıcı desteği sağlanacak. Sınav güvenliğini artırmak amacıyla binaların girişleri ve sınav evraklarının dağıtıldığı alanlara yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu. Bazı sınav salonlarında da kamera sistemi kullanılacak.

Toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu

Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülkede yer alan 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımı ile gerçekleştirildi.

Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak

Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edileceği açıklandı. Sınav sonuç belgelerinin posta yoluyla gönderilmeyeceği de belirtilirken, tercihlere esas kontenjan tablolarının da aynı tarihte yayımlanacağı kaydedildi. Öğrencilerin tercih işlemlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapabileceği aktarılırken, yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ise 5 Ağustos'ta ilan edileceği ifade edildi. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları da 5-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

"Elinden geleni yaptı"

Kızının sınavdan çıkmasını bekleyen Aysel Erdoğan Arslan, "Yoğundu. Yoğun geçti. Elinden geleni yaptı. İnşallah hayırlısı olsun" dedi.

"Çalışan biri tekte yapmıştır diye düşünüyorum"

Sınavdan çıkan Aysima Arslan ise "Ben hiç çalışmadım. Başta çalıştım da biraz. Çalışmadım ama çalışmama rağmen bu kadar iyi bir şey beklediğime göre, millet daha da iyi puanlar alabilir. Çalışan biri tekte yapmıştır diye düşünüyorum. Çok basitti. Ayrancı Anadolu Lisesi'ni düşünüyorum. Sınav heyecanı yoktu aslında, gece stresten uyuyamadım biraz" diye konuştu.

"Dershaneye gitti, kendine de güveniyordu"

Torunu sınava getirdiğini ifade eden Ahmet Ünlü, "İmtihana girdi, bakalım. Allah hepsine zihin açıklığı versin. Bekliyoruz. İnşallah güzel bir Anadolu lisesi tutturur. Oraya gider. Dershaneye gitti, kendine de güveniyordu. Zaten Balgat'ta oturuyoruz, kısmetimize yakın okulda sınava girdi. Oğlum görevde, onun için ben getirdim. Güzel bir mutluluk" açıklamasında bulundu.

"LGS'yi bence abartıyorlar, normal deneme sınavlarından farkı yok"

Sayısal bölümün zor ama sözel bölümün kolay olduğunu kaydeden Murat Keskin ise matematikte bayağı zorlandığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Güzeldi, kolaydı. LGS'yi bence abartıyorlar, normal deneme sınavlarından farkı yok. Bana göre öyle, kişiye göre değişir. Hedeflediğim lisede sınava girdim. Ama çok zor. Olmadı ablamın lisesine gideceğim ama oraya gitmek istemiyorum. Annemi ikna edersem başka okula gideceğim. İyi geçti, kolaydı. Abartıyorlar. Matematik çok zordu. Türkçe'de bir tane tekneli soruda zorlandım. Bir de matematikte zorlandım, başka hiçbir şeyde zorlanmadım." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel, Eğitim, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim LGS Sınavı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu 130 Yıl Sonra Yitik Lale Bulundu
e-Devlet’te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı e-Devlet'te Kira Sözleşmesi Güncelleme Dönemi Başladı
“30 yıldır mücadele veriyorum“ diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak "30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak
Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu Dünya Kupası maskotu sandı, karşısında polisi buldu
5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü 11 şüpheli gözaltında 5 yıllık faili meçhul cinayette düğüm çözüldü! 11 şüpheli gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

14:11
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir
14:08
Kılıçdaroğlu CHP’si yüzde kaç oy alır Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı
13:41
24 yıllık hasret bitiyor İşte Dünya Kupası’ndaki muhtemel 11’imiz
24 yıllık hasret bitiyor! İşte Dünya Kupası'ndaki muhtemel 11'imiz
13:05
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
Marmaray’da tekmeli yumruklu havada uçuştu: Müdahale eden güvenlik görevlisi de hedef oldu
12:54
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...
12:15
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
8 ay önce eşini toprağa koymuştu, yeniden evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 14:38:53. #7.12#
SON DAKİKA: LGS Sınavı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.