Litvanya\'dan gelen Erasmus+ heyeti KBÜ\'de ders verdi, akademik birimlerle görüştü

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında Litvanya'dan Karabük Üniversitesine (KBÜ) gelen akademisyenler, öğrencilerle buluşarak farklı akademik birimlerde temaslarda bulundu.

Litvanya'nın Klaipdos valstybin kolegija Üniversitesinden akademisyenler Jovita Berzin ve Viktorija Paulauskien, Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında Karabük Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında ders verme faaliyetlerinde bulunan akademisyenler, KBÜ'nün farklı akademik birimleriyle bir araya gelerek eğitim, akademik çalışmalar ve uluslararası iş birliği imkanları hakkında bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Konuk akademisyenler, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile görüştü. Görüşmede mevcut iş birlikleri değerlendirilirken Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilebilecek yeni personel ve öğrenci hareketlilikleri ile ortak akademik çalışmalar ele alındı.

Program kapsamında Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret eden akademisyenler, fakültenin laboratuvar ve eğitim alanlarını inceleyerek yürütülen eğitim-öğretim ve uygulama faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Kahraman ile görüşen konuk akademisyenlerle diş hekimliği eğitimi, akademik çalışmalar ve iki kurum arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanları değerlendirildi.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Kutucu ile de bir araya gelen heyet, lisansüstü eğitim faaliyetleri, akademik çalışmalar ve uluslararası iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Durdane Yılmaz Güven ile görüşen akademisyenler, daha sonra meslek yüksekokulunun laboratuvarlarını dolaşarak eğitim ve uygulama altyapısını yerinde inceledi.

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Aydan'ı da ziyaret eden heyet, öğrencilerin kariyer gelişimi, mesleki uygulamalar ve uluslararasılaşma kapsamında yürütülebilecek projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret boyunca heyete eşlik eden KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Ucur, birimin yürüttüğü uluslararası projeler, değişim programları ve üniversitenin küresel iş birliği faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Programın son bölümünde KBÜ Merkez Kampüsü ile Kamil Güleç Kütüphanesi gezilerek konuk akademisyenlere üniversitenin akademik ve sosyal imkanları tanıtıldı.

Erasmus+ kapsamında gerçekleştirilen hareketlilik, ders verme faaliyetleri ve akademik temasların yanı sıra birim ziyaretleriyle iki yükseköğretim kurumu arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağladı.