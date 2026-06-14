İnönü Üniversitesi\'nde mezuniyet coşkusu

2026 Akademik Yılı mezuniyet töreni, stadyumda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mezuniyet törenine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Abuzer Kalkan, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, STK temsilcileri, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mezun olan öğrencilerin kortej yürüyüşüyle devam etti. Renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşünde öğrenciler, mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Törende konuşma yapan İnönü Üniversitesi 2025-2026 Öğretim Yılı üniversite birincisi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Muhammed El Uveyid, başarısını yalnızca bireysel bir sonuç olarak değil, emek sabır ve vazgeçmemenin ortak ürünü olarak değerlendirdi. İnönü Üniversitesi dönem birincisi olarak kürsüde bulunmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Muhammed El Uveyid, "Bugün burada emek verenlerin, sabredenlerin, zorluklara rağmen vazgeçmeyenlerin, ilme tutunarak geleceğini inşa etmeye çalışan bütün gençlerin sesi olarak bulunuyorum. Başarı, gözyaşının, sabrın, fedakarlığın, inancın ve bitmeyen bir gayretin meyvesidir. Bugün aldığımız diplomalar, bunun sessiz ama güçlü birer şahididir." dedi.

İnönü Üniversitesi ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uveyid, Suriye'den Türkiye'ye eğitimini sürdürebilmek ve geleceğini kurabilmek umuduyla geldiğini belirtti. Türkiye'de sunulan imkan ve dayanışmanın bugüne ulaşma noktasında önemli etkileri olduğunu dile getiren Uveyid, bilimin ışığında üretmeye ve topluma katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

Mezunları ve ailelerini tebrik eden İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, öğrencilerin yalnızca birer diploma almadıklarını aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan bilgi, ahlak ve erdemle donanmış birer lider olarak mezun olduklarını dile getirdi. İnönü Üniversitesinin yarım asrı aşan tecrübesiyle Türkiye'nin en köklü en saygın yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu dile getiren Rektör Akpolat, "51 yıldır yetiştirdiğimiz nitelikli insan kaynağı, ürettiğimiz bilimsel bilgi ve topluma sunduğumuz hizmetlerle sadece şehrimizin değil, ülkemizin kalkınmasına da öncülük ediyoruz. Temel gayemiz, bilimin ışığında evrensel değerlere saygılı, özgür düşünen ve yaşadığı çevreye duyarlı bireyler yetiştirmektir." şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise mezuniyetin öğrenciler, aileleri ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Mezunlara kısa ama anlamlı bir tavsiyede bulunan Er, öğrencilerden başarı yolculuklarında geldikleri yeri unutmamalarını istedi. Er, anne ve babaların eğitim sürecinde gösterdiği emek ve fedakarlıkların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek mezunlardan hayatları boyunca ailelerine aynı özen ve vefayla yaklaşmalarını istedi. Başkan Er, konuşmasını mezunlara başarı dileklerini ileterek tamamladı.

2025-2026 Öğretim Yılı Üniversite Derece Sıralaması

2025-2026 Öğretim Yılı Üniversite derece sıralaması lisans düzeyinde; Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğrencisi Muhammed El Uveyid birinci olurken, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Ece Efna Bozdağ ve İlahiyat Fakültesi öğrencisi Gülizar Şatıroğlu ikinciliği paylaştı. Üçüncü ise Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü öğrencisi Ömer Koç oldu.

Önlisans düzeyinde; Malatya OSB MYO Elektrik Programı İbrahim Yassıkaya birinci, Malatya OSB MYO Makine Programı öğrencisi Ali Miraç Arı ikinci oldu. Üçüncü ise Malatya OSB MYO Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı öğrencisi Mert Gürbüz oldu.

Tören kep atma seremonisinin ardından Ramo ve Ekibi ile Umut Kaya'nın sahne performanslarıyla son buldu. - MALATYA