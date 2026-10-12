Malazgirt'te Süphan Anadolu Lisesi, Filistin'e destek için etkinlikte gelir topladı - Son Dakika
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Malazgirt'te Süphan Anadolu Lisesi, Filistin'e destek için etkinlikte gelir topladı

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Malazgirt\'te Süphan Anadolu Lisesi, Filistin\'e destek için etkinlikte gelir topladı
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Muş'un Malazgirt ilçesindeki Süphan Anadolu Lisesi, Filistin halkına destek için öğretmen ve öğrencilerin gönüllü hazırladığı ürünlerin satıldığı etkinlik düzenledi. Etkinlikten elde edilen gelirin Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Süphan Anadolu Lisesi tarafından Filistin halkına destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Okul Müdürü Tuncay Öğreten'in öncülüğünde hayata geçirilen organizasyonda, öğretmen ve öğrenciler el ele vererek yoğun bir hazırlık süreci yürüttü. Öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve yardımlaşma bilincini güçlendirmeyi hedefleyen etkinliğe katılım oldukça yüksek oldu. Etkinliği ziyaret eden Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, stantları tek tek dolaşarak emeği geçen okul yönetimini, öğretmenleri ve öğrencileri bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

Gönüllülük esasıyla hazırlanan ev yapımı yiyecek ve çeşitli ürünlerin satışa sunulduğu etkinlikten elde edilen gelirin, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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