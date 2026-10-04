Manisa'da kimliğini yurtta unutan KPSS adayı jandarma timleriyle sınava yetişti - Son Dakika
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Manisa'da kimliğini yurtta unutan KPSS adayı jandarma timleriyle sınava yetişti

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Manisa\'da kimliğini yurtta unutan KPSS adayı jandarma timleriyle sınava yetişti
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Manisa'da KPSS için sınav merkezine gelen aday, kimliğini kaldığı yurtta unuttuğunu anladı. Jandarma motosiklet timleri, adayı yurda götürüp kimliğini aldı ve sınav kapıları kapanmadan merkeze yetiştirdi.

Manisa'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek üzere sınav merkezine gelen ancak kimliğini yurdunda unuttuğunu fark eden adayın imdadına jandarma motosiklet timleri yetişti. Zamana karşı yarışan ekipler, adayın sınava yetişmesini sağladı.

KPSS heyecanının yaşandığı Manisa'da sınav saatine kısa bir süre kala bir öğrenci, kimliğini kaldığı yurtta unuttuğunu fark etti. Sınava giremeyeceğini anlayarak büyük panik yaşayan öğrencinin durumunu bölgede devriye gezen Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli asayiş timleri fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler hızla harekete geçti. Öğrenciyle birlikte derhal yola çıkan jandarma motosiklet timleri, hızla adayın kaldığı yurda ulaştı. Yurttan kimliğin alınmasının ardından adeta zamanla yarışan jandarma ekipleri, öğrenciyi kapılar kapanmadan hemen önce sınav merkezine ulaştırmayı başardı. Jandarma ekiplerinin başarılı müdahalesi ve hızlı desteği sayesinde bir yıllık emeği heba olmaktan kurtulan aday, ekiplere teşekkür ederek hızla sınav salonuna koştu. Jandarma ekiplerinin bu duyarlı davranışı çevredeki vatandaşlar ve diğer aday yakınları tarafından büyük takdir topladı.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıMotosikletJandarmaManisaGüncelEğitimYaşamKPSSSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da kimliğini yurtta unutan KPSS adayı jandarma timleriyle sınava yetişti - Son Dakika
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