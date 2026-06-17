Manisa'da Siyer-i Nebi Oryantiring Yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'da Siyer-i Nebi Oryantiring Yarışması düzenlendi

Manisa\'da Siyer-i Nebi Oryantiring Yarışması düzenlendi
17.06.2026 16:02  Güncelleme: 16:05
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Manisa'nın Demirci ilçesinde, oryantiring sporuna siyer sorularının entegre edildiği Türkiye'de bir ilk olan yarışma düzenlendi. 50 lisanslı sporcu, hem yön bulup hem de Hz. Muhammed'in hayatına dair soruları yanıtladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, spor ile değerler eğitimini bir araya getiren ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan geleneksel yön bulma sporuna soru-cevap formatının entegre edildiği "Siyer-i Nebi Oryantiring Yarışması" düzenlendi.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona, ilçedeki okullarda eğitim gören 50 lisanslı oryantiring sporcusu katıldı.

Kampüste hem zamanla hem bilgiyle yarıştılar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Çamlık Alanı ve kampüs yerleşkesinde düzenlenen yarışma, 4 farklı kategoride gerçekleştirildi. Sporcular, kategorilerine göre uzunlukları 900 ile 1500 metre arasında değişen parkurlarda yön bulma mücadelesi verdi.

Geleneksel oryantiring yarışmalarından farklı olarak sporcular, harita yardımıyla ulaştıkları her hedef noktasında Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatına dair hazırlanan siyer sorularıyla karşılaştı. Yarışmacılar bir yandan zamanla yarışarak soruları yanıtlamaya çalışırken, diğer yandan kontrol noktalarına yerleştirilen hadis-i şerifleri okuyarak bilgi dağarcıklarını tazeledi. Etkinlik, Türkiye'de harita okuma ve yön bulma sporunun içerisine bilgi sorusu eklenerek yapılan ilk oryantiring yarışması olarak kayıtlara geçti.

Cami avlusunda spor şöleni ve ödül töreni

Yarışmanın tamamlanmasının ardından sporcular, Sultan Abdulhamid Han Camii avlusunda kurulan alanlarda geleneksel ok atma, dart, tenis ve voleybol gibi sportif etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Kıyasıya mücadelenin sahne olduğu yarışmada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Başarılı sporculara ödülleri; Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya ve İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam tarafından takdim edildi.

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik"

Yarışmanın teknik detayları ve ilçedeki oryantiring faaliyetleri hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Oryantiring Antrenörü Hatice Adıbelli, şu ifadeleri kullandı: "Sporcularımız 4 yıldır Türkiye'nin birçok ilinde federasyon yarışmaları, Analig, okul sporları ve özel turnuvalarda ilimizi ve ilçemizi başarıyla temsil ediyor. Bu süreçte birçok derece elde ettik ve ilçemizde bugüne kadar 800'ün üzerinde oryantiring sporcusu yetiştirdik. ÇEDES programı kapsamında bu yıl ilk kez oryantiring branşına soru-cevap formatını ekledik. Hedef noktalarında Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem)hayatından sorular sorduk. 4 kategoride sporcularımızın hem bilgilendiği hem de büyük keyif aldığı bir organizasyon oldu."

Yarışmaya katılan Demirci İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi ve oryantiring sporcusu Rana Ersöz, "2 yıldır oryantiring sporu yapıyorum. Birçok kademe yarışlarına katıldım. İlk kez ÇEDES kapsamında düzenlenen yarışmada Hz. Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem)ile ilgili sorular soruldu. Soruları hızla cevaplayarak hedefe ulaşmaya çalıştım. Soruları cevaplamak hem keyifli hem de heyecanlıydı" dedi.

3 yıldır aynı sporla uğraşan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zülal Şahin ise, "Birçok yarışmaya katıldım, başarılar elde ettim. Oryantiring sporunu severek yapıyorum. Bu yarışmada gittiğimiz her hedefte Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) hayatından sorular soruldu. Soruları cevaplayarak hedefe ulaşmak çok heyecanlıydı" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Manisa'da Siyer-i Nebi Oryantiring Yarışması düzenlendi - Son Dakika

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