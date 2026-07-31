Manisa Kütüphanesi 490 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Türkiye'nin en büyük halk kütüphaneleri arasında yer alan Manisa İl Halk Kütüphanesi, açıldığı günden bu yana 490 bin 227 ziyaretçiyi ağırladı. 105 bini aşkın kitap, teknoloji atölyeleri ve aynı anda 1.200 kişiye hizmet kapasitesiyle kütüphane, kentin yeni kültür merkezi haline geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Manisa'ya kazandırılan modern İl Halk Kütüphanesi, zengin koleksiyonu, teknolojik altyapısı ve sosyal yaşam alanlarıyla kısa sürede kentin önemli kültür merkezlerinden biri oldu. 17 Mayıs 2025 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılan kütüphane, bugüne kadar 490 bin 227 ziyaretçiyi ağırladı.

7 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olan Manisa İl Halk Kütüphanesi, aynı anda yaklaşık 1.200 kişiye hizmet verebilme kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük halk kütüphaneleri arasında yer alıyor.

Kütüphanede bebek ve çocuk bölümü, gençlik bölümü, okuma ve araştırma salonları, serbest çalışma alanları, kent kitaplığı, kendin yap atölyeleri, sanal gerçeklik ve robotik kodlama atölyeleri, görme engelliler bölümü, grup çalışma odaları ile 430 kişilik konferans ve gösteri salonu bulunuyor.

105 bin kitap, 68 bin üye

Kütüphane koleksiyonunda 105 bin 117 kitap yer alırken, üye sayısı 68 bin 513'e ulaştı. Son bir yılda 55 bin 148 kitap ödünç verilirken, açıldığı günden bu yana yaklaşık yarım milyon kişi kütüphaneyi ziyaret etti.

Her yaş grubuna hitap eden kütüphanede çocuklar için oyun ve etkinlik alanları, satranç ve kutu oyunları, gençler için PlayStation alanı, yetişkinler için ise zengin kitap koleksiyonu ve ücretsiz internet hizmeti sunuluyor. Üçüncü katta yer alan grup çalışma odaları ise randevu sistemiyle hizmet veriyor.

Teknoloji ile kitap bir arada

Kütüphanede robotik kodlama, 3D yazıcı, 3D kalem, ahşap tasarım ve sanal gerçeklik uygulamalarının yer aldığı atölyeler de yoğun ilgi görüyor. Görme engelli bireyler için Braille alfabesiyle hazırlanan eserlerin yanı sıra elektronik büyüteç gibi teknolojik destekler de kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Kent Kitaplığı bölümünde Manisa ve ilçelerinin tarihi, kültürü, ekonomisi ve sosyal yaşamına ilişkin eserler ile yerel gazete arşivi yer alırken, Dijital Kütüphane Sistemi üzerinden akademik kaynaklara erişim imkanı sağlanıyor.

7 binin üzerinde gazete ve dergiye erişim

Kütüphanede 289 çeşit güncel süreli yayın kullanıcılarla buluşurken, üyeler PressReader sistemi sayesinde dünyanın farklı ülkelerinden 7 binin üzerinde gazete ve dergiye ücretsiz erişebiliyor. Kütüphane dışından da yedi gün boyunca bu hizmetten yararlanılabiliyor.

Yıl boyunca düzenlenen yazar söyleşileri, kitap sergileri, sinema gösterimleri, akıl ve zeka oyunları, okuma atölyeleri, aile etkinlikleri ve eğitim programlarıyla kütüphane, kültürel yaşamın önemli merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen gezici kütüphane aracı da 2016 yılından bu yana 13 farklı noktada hizmet veriyor. Yaklaşık 6 bin kitaptan oluşan koleksiyonuyla 28 okulda öğrenci ve vatandaşlara ulaşan gezici kütüphanenin üye sayısı ise 14 bin 843'e ulaştı.