Manisa Salihli\'de Diyanet sınavını geçen hafızlara belgeleri törenle takdim edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafızlık eğitimini tamamlayarak Diyanet İşleri Başkanlığının sınavında başarılı olan öğrenciler, düzenlenen törenle hafızlık belgelerini aldı.

Salihli İlçe Müftülüğüne bağlı kız ve erkek Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hafızlık sınavını başarıyla geçti. Başarılı öğrenciler için düzenlenen törende hafızlık belgeleri takdim edildi.

Törende konuşan Salihli İlçe Müftüsü Ali Çebi, hafızlığın büyük bir nimet olduğu kadar önemli bir sorumluluk da taşıdığını ifade etti.

Hafızlara seslenen Müftü Çebi, "Hafız olmakla büyük bir iş başardınız. Ancak asıl sorumluluğunuz bundan sonra başlıyor. Yüklendiğiniz bu Kur'an'ı ömür boyu en güzel şekilde muhafaza etmeniz, Kur'ani bir hayat yaşamanız ve konumunuzu muhafaza etmeniz gerekir." dedi.

Program, hafızlık sınavında başarılı olan öğrencilere belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.