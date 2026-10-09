Mardin’de "COP31 Gençlik İklim İdeathonu" düzenlendi

Mardin'de "COP31 Gençlik İklim İdeathonu" gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen programda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde Türkiye'nin 7 bölgesindeki 7 ilde gerçekleştirilen COP31 Gençlik İklim İdeathonu kapsamında yaklaşık 25 ilden 6'sı lise, 80'i üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 86 öğrenci 18 takım halinde yarıştı. Programa katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yaptığı konuşmada, ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki ulusal ve uluslararası vizyonu doğrultusunda sorumluluklarının her geçen gün arttığını söyledi. Bu kararlılığın en önemli göstergelerinden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi olduğunu belirten Vali Akkoyun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının eylem planlarının yereldeki çalışmalara rehber olduğunu ifade etti. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık, sürdürülebilir atık yönetimi ve yenilenebilir enerji alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Vali Akkoyun, şunları kaydetti:

"Gazi Üniversitesi, TÜBİTAK ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, kentsel ısı adası etkisinin araştırılması amacıyla yerel iklim verileri ve kentsel morfoloji temelli bir model geliştirilmesine yönelik proje yürütüyoruz. Proje kapsamında Artuklu ilçe merkezimizde 3 farklı noktaya istasyon kurduk. 225 ton ömrünü tamamlamış lastiğin geri dönüşüme gönderilmesini sağlayarak atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasına katkı sunduk. Mardin Entegre Katı Atık Yönetim Planı çalışmalarıyla da atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması ve bertaraf süreçlerinin bütüncül bir anlayışla ele alınmasını hedefliyoruz."

Vali Akkoyun, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisinde sıfır atık ve iklim değişikliği temalı sergi düzenlediklerini ve 6 bin adet sıfır atık temalı kitap ve materyali vatandaşlarla buluşturduklarını aktardı. 26-27 Mart 2026 tarihlerinde Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki okul yöneticilerine yönelik sıfır atık ve iklim değişikliği eğitimleri gerçekleştirdiklerini anlatan Vali Akkoyun, "Mardin'imizde Zeytinli Köyü'nü Sıfır Atık Köyü olarak belirledik. Burada atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdik. Sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla okullarımıza ve kamu kurumlarımıza bin 400 adet sıfır atık kutusu dağıttık. Zeytinli Düzenli Depolama Tesisimizde yaklaşık 720 ton atığın bertaraf edilmesine ve atıklardan enerji elde edilmesine yönelik süreçleri yürütüyoruz" dedi.

Mazıdağı, Ömerli ve Dargeçit aktarma istasyonlarını faaliyete geçirerek il genelinde vahşi depolamayı sona erdirdiklerini belirten Vali Akkoyun, tıbbi atık tesisinde aylık yaklaşık 60 ton tıbbi atığın mevzuata uygun şekilde bertarafını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sıfır Atık Vakfı, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 11 Haziran 2026 tarihinde Mardin Çalıştayını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Vali Akkoyun, "Mardin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planını (SECAP) hazırladık. Bu plan, yeşil ve iklim dostu bir Mardin hedefimiz doğrultusunda önemli bir yol haritası niteliğindedir" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de gençlerin sıfır atıktan yeşil dönüşüme, sürdürülebilir spordan iklim okuryazarlığına kadar birçok alanda fikir geliştireceğini söyledi. Büyük dönüşümlerin büyük fikirlerle, büyük fikirlerin ise cesaret eden gençlerle başladığını ifade eden Birlik, "3 gün boyunca kuracağınız ekipler, geliştireceğiniz projeler ve paylaşacağınız fikirler yalnızca bu salonun sınırları içerisinde kalmayacak. Dereceye girerek Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Uluslararası Hackathon'una katılacak takımlarımızın ülkemizin gençlik ve iklim vizyonuna büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyorum" dedi.