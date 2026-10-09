Mardin’de "COP31 Gençlik İklim İdeathonu" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin’de "COP31 Gençlik İklim İdeathonu" düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin’de "COP31 Gençlik İklim İdeathonu" düzenlendi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin’de "COP31 Gençlik İklim İdeathonu" gerçekleştirildi.

Mardin'de "COP31 Gençlik İklim İdeathonu" gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen programda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde Türkiye'nin 7 bölgesindeki 7 ilde gerçekleştirilen COP31 Gençlik İklim İdeathonu kapsamında yaklaşık 25 ilden 6'sı lise, 80'i üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 86 öğrenci 18 takım halinde yarıştı. Programa katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yaptığı konuşmada, ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki ulusal ve uluslararası vizyonu doğrultusunda sorumluluklarının her geçen gün arttığını söyledi. Bu kararlılığın en önemli göstergelerinden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi olduğunu belirten Vali Akkoyun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının eylem planlarının yereldeki çalışmalara rehber olduğunu ifade etti. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık, sürdürülebilir atık yönetimi ve yenilenebilir enerji alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Vali Akkoyun, şunları kaydetti:

"Gazi Üniversitesi, TÜBİTAK ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, kentsel ısı adası etkisinin araştırılması amacıyla yerel iklim verileri ve kentsel morfoloji temelli bir model geliştirilmesine yönelik proje yürütüyoruz. Proje kapsamında Artuklu ilçe merkezimizde 3 farklı noktaya istasyon kurduk. 225 ton ömrünü tamamlamış lastiğin geri dönüşüme gönderilmesini sağlayarak atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasına katkı sunduk. Mardin Entegre Katı Atık Yönetim Planı çalışmalarıyla da atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması ve bertaraf süreçlerinin bütüncül bir anlayışla ele alınmasını hedefliyoruz."

Vali Akkoyun, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisinde sıfır atık ve iklim değişikliği temalı sergi düzenlediklerini ve 6 bin adet sıfır atık temalı kitap ve materyali vatandaşlarla buluşturduklarını aktardı. 26-27 Mart 2026 tarihlerinde Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki okul yöneticilerine yönelik sıfır atık ve iklim değişikliği eğitimleri gerçekleştirdiklerini anlatan Vali Akkoyun, "Mardin'imizde Zeytinli Köyü'nü Sıfır Atık Köyü olarak belirledik. Burada atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdik. Sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla okullarımıza ve kamu kurumlarımıza bin 400 adet sıfır atık kutusu dağıttık. Zeytinli Düzenli Depolama Tesisimizde yaklaşık 720 ton atığın bertaraf edilmesine ve atıklardan enerji elde edilmesine yönelik süreçleri yürütüyoruz" dedi.

Mazıdağı, Ömerli ve Dargeçit aktarma istasyonlarını faaliyete geçirerek il genelinde vahşi depolamayı sona erdirdiklerini belirten Vali Akkoyun, tıbbi atık tesisinde aylık yaklaşık 60 ton tıbbi atığın mevzuata uygun şekilde bertarafını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sıfır Atık Vakfı, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 11 Haziran 2026 tarihinde Mardin Çalıştayını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Vali Akkoyun, "Mardin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planını (SECAP) hazırladık. Bu plan, yeşil ve iklim dostu bir Mardin hedefimiz doğrultusunda önemli bir yol haritası niteliğindedir" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de gençlerin sıfır atıktan yeşil dönüşüme, sürdürülebilir spordan iklim okuryazarlığına kadar birçok alanda fikir geliştireceğini söyledi. Büyük dönüşümlerin büyük fikirlerle, büyük fikirlerin ise cesaret eden gençlerle başladığını ifade eden Birlik, "3 gün boyunca kuracağınız ekipler, geliştireceğiniz projeler ve paylaşacağınız fikirler yalnızca bu salonun sınırları içerisinde kalmayacak. Dereceye girerek Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Uluslararası Hackathon'una katılacak takımlarımızın ülkemizin gençlik ve iklim vizyonuna büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA
GençlikMardinEğitimCOP31ÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı Ölü sayısı 5’e yükseldi İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
Aydın’da kahreden olay Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı Aydın'da kahreden olay! Çocuğunun telefonuyla eve koştu, banyoya girince yıkıldı
Güreş maçında akılalmaz olay Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü
Bülent Ersoy ’Kaos’ çıkardı Bülent Ersoy 'Kaos' çıkardı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
13:43
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Son noktayı “Beni tanıyorsunuz“ diyerek koydu
Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son noktayı "Beni tanıyorsunuz" diyerek koydu
13:41
Maltepe’de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
Maltepe'de çöken binanın bilirkişi ön raporu çıktı! Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış
13:02
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:19
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 14:03:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Mardin’de "COP31 Gençlik İklim İdeathonu" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei