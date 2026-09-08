Mardin\'deki kamu destekli e-spor merkezi, Türkiye finallerine kalan takımı ağırladı

Türkiye'nin kamu kurumları nezdindeki ilk oyun girişimcilik atölyesine sahip "E- Spor ve Yazılımcı Girişimcilik Merkezi", Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) SEECO Projesi kapsamında Mardin'de hizmet vermeye başladı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda DİKA tarafından yürütülen SEECO Projesi (Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi) kapsamında desteklenen "Mardin Yazılımcı Girişimcilik ve E-Spor Merkezi", Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Mardin Gençlik Merkezinde faaliyet gösteriyor. Merkezde yazılım, oyun geliştirme, 3D modelleme ve tasarımın yanı sıra e-spor alanında da gençlere yeni öğrenme, üretme ve sosyalleşme fırsatları sunuluyor. Merkez, Mardin'i ve bölgeyi e-spor alanında daha güçlü bir konuma taşımaya yönelik çalışmaların geliştirilmesine katkı sağlıyor. Merkezde ayrıca Mardin'in ilk e-spor takımı olan BRX MSM Esports ağırlandı. Türkiye genelinde düzenlenen PUBG MOBILE National Championship'te yarı final etabını başarıyla tamamlayarak finale yükselen BRX MSM Esports takımı ile gerçekleştirilen buluşmada, Mardin ve bölgede e-spor alanının geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Buluşmada takımın deneyimleri doğrultusunda fikir alışverişinde bulunulurken, gençlerin yalnızca rekabetçi oyun alanında değil takım çalışması, stratejik düşünme, iletişim, teknoloji ve dijital beceriler açısından da gelişimlerini destekleyecek çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca gençlerin e-spor alanındaki potansiyellerinin desteklenmesi, şehirde ve bölgede düzenlenebilecek turnuvalar, organizasyonların planlanması, farklı yaş gruplarına yönelik etkinlik modelleri ve e-spor ekosisteminin geliştirilmesine yönelik iş birliği fırsatları değerlendirildi. E-spor alanında elde edilen başarıların yeni fırsatlara dönüşmesi ve gençlerin bu alandaki potansiyellerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen buluşmanın, önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar için önemli bir başlangıç niteliği taşıdığı belirtildi.