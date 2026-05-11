MCBÜ\'de Gençlik Programı Kapanış Etkinliği

11.05.2026 19:58
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İŞKUR Gençlik Programı'nın kapanış etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "GÜÇ" (Gençliğin Üretim Çağı) Projesi kapsamında hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'nın kapanış etkinliğine ev sahipliği yaptı. Program kapsamında öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanması, mesleki deneyim kazanmaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflendi.

Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Ahmet Çetin, Manisa İŞKUR İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, Buket İnce, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programda konuşan İŞKUR İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, programın gençlerin çalışma hayatının dinamikleriyle erken yaşta tanışmasını sağlayan önemli bir proje olduğunu belirterek, "Türkiye'nin üretim gücünü geleceğe taşıyacak en önemli potansiyel insan kaynağımız gençlerdir. Mesleki deneyim kazanan ve iş disiplini edinen gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Rektör Kibar ise üniversite olarak öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil, iş dünyasına hazırlık süreçlerine de büyük önem verdiklerini söyledi. Program kapsamında üniversiteye tahsis edilen bin 524 kişilik kontenjanın bin 492 öğrenci tarafından değerlendirilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Kibar, kurumlar arası iş birliği sayesinde gençlerin geleceğine önemli katkılar sunulduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen projelerin gençlerin istihdamına büyük katkı sunduğunu vurgulayan Kibar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Manisa İŞKUR İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Öğrencilere de seslenen Kibar, gençlerin üniversitenin 28 farklı biriminde görev alarak hem kuruma dinamizm kattığını hem de profesyonel gelişimlerine katkı sağladığını belirterek, "İşimiz de gücümüz de sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Kibar, geçen yıl Ege Bölgesi Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, bu yıl 12-13 Mayıs tarihlerinde merkez kampüste düzenlenecek kariyer fuarına tüm öğrencileri davet etti.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından İŞKUR İş Kulübü Liderleri Ayşen Kuzu ve Dilek Akgüneş tarafından verilen "İş Arama Becerileri Eğitimi" semineriyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

