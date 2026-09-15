MCBÜ Tıp Fakültesinde beyaz önlük giyen öğrenciler hekimliğe ilk adımı attı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitime başlayan geleceğin hekimleri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. Ailelerin de katıldığı duygu dolu törende, hekimlik mesleğinin taşıdığı büyük sorumluluk ve insan odaklı hizmet anlayışına vurgu yapıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim hayatlarına başlayan öğrenciler için mesleki yolculuklarının ilk simgelerinden biri olan Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Manisa CBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Aslan, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Aslan, öğrencilere hekimlik mesleğinin anlamı ve sorumlulukları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Asım Aslan, öğrencilerin Tıp Fakültesindeki eğitim süreçlerinin yalnızca mesleki bilgi edinme dönemi olmadığını; aynı zamanda bilimsel düşünme, araştırma, etik değerlere bağlılık ve insan odaklı bir meslek anlayışının geliştirilmesi açısından önemli bir süreç olduğunu ifade etti.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca karşılaşacakları akademik ve mesleki sorumluluklara dikkat çeken Prof. Dr. Asım Aslan, öğrencilere eğitim yolculuklarında başarılar diledi.

Törende konuşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, hekimlik mesleğinin yalnızca güçlü bir akademik birikim değil; aynı zamanda yüksek bir sorumluluk bilinci, etik değerlere bağlılık, sabır ve insan sevgisi gerektirdiğini ifade ederek tıp eğitiminin uzun ve yoğun bir öğrenme süreci olduğunu belirtti. Öğrencilerin üniversite yılları boyunca mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra insanı merkeze alan bir hekimlik anlayışı geliştirmelerinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilerin beyaz önlüklerini yalnızca bir kıyafet olarak değil, üstlenecekleri mesleki sorumluluğun ve insan sağlığına hizmet etme idealinin bir sembolü olarak taşımalarının önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından törenin en anlamlı bölümüne geçildi. Tıp Fakültesi öğrencileri, öğretim üyelerinin eşliğinde beyaz önlüklerini giydi.

Öğrencilerin ilk kez beyaz önlük giymesine aileleri de tanıklık ederken, törende gurur ve heyecan dolu anlar yaşandı. Hekimlik mesleğine uzanan eğitim yolculuklarının ilk önemli sembollerinden biri olan Beyaz Önlük Giyme Töreni, öğrenciler ve aileleri için unutulmayacak bir anıya dönüştü.

Tören, beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, öğretim üyeleri ve ailelerin katıldığı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.