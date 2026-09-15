MCBÜ Tıp Fakültesinde beyaz önlük giyen öğrenciler hekimliğe ilk adımı attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MCBÜ Tıp Fakültesinde beyaz önlük giyen öğrenciler hekimliğe ilk adımı attı

MCBÜ Tıp Fakültesinde beyaz önlük giyen öğrenciler hekimliğe ilk adımı attı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitime başlayan öğrenciler, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki törende beyaz önlüklerini giydi. Ailelerin de izlediği törende hekimlik mesleğinin sorumluluğu ve insan odaklı hizmet anlayışı vurgulandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitime başlayan geleceğin hekimleri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi. Ailelerin de katıldığı duygu dolu törende, hekimlik mesleğinin taşıdığı büyük sorumluluk ve insan odaklı hizmet anlayışına vurgu yapıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim hayatlarına başlayan öğrenciler için mesleki yolculuklarının ilk simgelerinden biri olan Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Manisa CBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Aslan, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Aslan, öğrencilere hekimlik mesleğinin anlamı ve sorumlulukları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Asım Aslan, öğrencilerin Tıp Fakültesindeki eğitim süreçlerinin yalnızca mesleki bilgi edinme dönemi olmadığını; aynı zamanda bilimsel düşünme, araştırma, etik değerlere bağlılık ve insan odaklı bir meslek anlayışının geliştirilmesi açısından önemli bir süreç olduğunu ifade etti.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca karşılaşacakları akademik ve mesleki sorumluluklara dikkat çeken Prof. Dr. Asım Aslan, öğrencilere eğitim yolculuklarında başarılar diledi.

Törende konuşan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, hekimlik mesleğinin yalnızca güçlü bir akademik birikim değil; aynı zamanda yüksek bir sorumluluk bilinci, etik değerlere bağlılık, sabır ve insan sevgisi gerektirdiğini ifade ederek tıp eğitiminin uzun ve yoğun bir öğrenme süreci olduğunu belirtti. Öğrencilerin üniversite yılları boyunca mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra insanı merkeze alan bir hekimlik anlayışı geliştirmelerinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilerin beyaz önlüklerini yalnızca bir kıyafet olarak değil, üstlenecekleri mesleki sorumluluğun ve insan sağlığına hizmet etme idealinin bir sembolü olarak taşımalarının önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından törenin en anlamlı bölümüne geçildi. Tıp Fakültesi öğrencileri, öğretim üyelerinin eşliğinde beyaz önlüklerini giydi.

Öğrencilerin ilk kez beyaz önlük giymesine aileleri de tanıklık ederken, törende gurur ve heyecan dolu anlar yaşandı. Hekimlik mesleğine uzanan eğitim yolculuklarının ilk önemli sembollerinden biri olan Beyaz Önlük Giyme Töreni, öğrenciler ve aileleri için unutulmayacak bir anıya dönüştü.

Tören, beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, öğretim üyeleri ve ailelerin katıldığı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Süleyman Demirel, Etkinlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MCBÜ Tıp Fakültesinde beyaz önlük giyen öğrenciler hekimliğe ilk adımı attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya düşen uçak paramparça oldu İçindeki 3 kişi kurtarılamadı Tarlaya düşen uçak paramparça oldu! İçindeki 3 kişi kurtarılamadı
Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti Yapmasına izin verilmeyecek Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti! Yapmasına izin verilmeyecek
İstanbul’daki 4 dernek mercek altında Avrupa’dan gelen para dikkat çekti İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti
Ankara’da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı Ankara'da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı
Fidan’ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı Fidan'ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
Iğdır’da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti Iğdır'da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti

16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
15:55
Nihat Genç’in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
15:31
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com’a anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 16:22:56. #.0.3#
SON DAKİKA: MCBÜ Tıp Fakültesinde beyaz önlük giyen öğrenciler hekimliğe ilk adımı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement