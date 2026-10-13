MEB ve UNICEF iş birliğiyle Kütahya'da öğrenme kayıpları için eğitici eğitimi başladı - Son Dakika
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MEB ve UNICEF iş birliğiyle Kütahya'da öğrenme kayıpları için eğitici eğitimi başladı

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MEB ve UNICEF iş birliğiyle Kütahya\'da öğrenme kayıpları için eğitici eğitimi başladı
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Kütahya'da MEB ve UNICEF iş birliğiyle düzenlenen eğitici eğitimi programı başladı. 12-14 Ekim 2026'da üç gün sürecek eğitimlerde öğrenme kayıplarının giderilmesi, ölçme-değerlendirme ve farklılaştırılmış öğretim konuları ele alınıyor.

Kütahya'da düzenlenen üç günlük eğitim programında, öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin giderilmesi ve öğretim süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alınıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından UNICEF iş birliğiyle yürütülen "Temel Eğitimde Öğrenme Kayıplarının Giderilmesi ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen Eğitici Eğitimi Programı, Kütahya'da başladı.12-14 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen programın açılışına Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz katılarak eğitimcilerle bir araya geldi.

"Öğrenme eksikliklerinin giderilmesi hedefleniyor"

Üç gün sürecek eğitimlerde öğrencilerin öğrenme kayıplarının belirlenmesi, öğrenme eksikliklerinin giderilmesi, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ile farklılaştırılmış öğretim uygulamaları ele alınıyor. Program kapsamında teorik sunumların yanı sıra uygulamalı çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

Açılışta, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın selam ve başarı dilekleri katılımcılara iletildi. Ayrıca proje kapsamında hazırlanan eğitim materyalleri, değerlendirme araçları ve etkinlik kitaplarının pilot okullarda uygulanmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

"Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı ön planda"

Akademisyenlerin rehberliğinde yürütülen eğitimlerde odak grup görüşmeleri ve uygulamalı çalışmalara da yer veriliyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen projeyle öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi, akademik gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kütahya'da düzenlenen program, 14 Ekim 2026 tarihinde yapılacak değerlendirme çalışmalarıyla sona erecek.

Kaynak: İHA
KütahyaEğitimSon Dakika

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