Menteşe Anadolu Lisesinde 9. sınıf öğrencileri ve velilerine tanışma toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Menteşe Anadolu Lisesinde 9. sınıf öğrencileri ve velilerine tanışma toplantısı yapıldı

Menteşe Anadolu Lisesinde 9. sınıf öğrencileri ve velilerine tanışma toplantısı yapıldı
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Menteşe Anadolu Lisesinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okula yeni başlayan 9. sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda okul kuralları, sınav uygulamaları ve rehberlik hizmetleri hakkında bilgi verilirken, ders kitapları da öğrencilere teslim edildi.

Menteşe Anadolu Lisesinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okula yeni başlayan 9. sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin lise hayatına uyum süreçlerinin desteklenmesi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen programda, okulun eğitim anlayışı, işleyişi, kuralları ve eğitim-öğretim süreçleri hakkında öğrenci ve velilere bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda öğrencilerin devam-devamsızlık durumlarının takibi, okul kuralları, öğrenci sorumlulukları ve sınav uygulamalarına ilişkin bilgiler aktarılırken, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra öğrencilerin akademik, kişisel ve sosyal gelişimlerine yönelik çalışmalar da ele alındı.

Okul bünyesinde gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile öğrenci kulüpleri ve yürütülen projeler hakkında da velilere bilgi verildi.

Program kapsamında 9. sınıfların derslerine girecek branş öğretmenleri, öğrenciler ve velilerle tanıştırıldı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları da öğrencilerin sıralarında hazır bulunduruldu. Öğrenciler ders kitaplarını teslim alarak eğitim-öğretim dönemine gerekli materyallerle başladı.

Toplantıda, lise döneminin öğrencilerin yalnızca akademik gelişimleri açısından değil, kişisel ve sosyal gelişimleri bakımından da önemli bir dönem olduğu vurgulandı. Öğrencilerin okula uyum sağlaması ve başarılı bir eğitim hayatı geçirmesinde okul ile aile arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Toplantı, velilerin sorularının yanıtlanmasının ardından yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından başarılı geçmesi temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Menteşe Anadolu Lisesinde 9. sınıf öğrencileri ve velilerine tanışma toplantısı yapıldı - Son Dakika

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