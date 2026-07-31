Mersin Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı

Mersin Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi ile Kongre ve Sergi Sarayının yanı sıra belediyeye bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde sunulan hizmet kapsamında uzman rehber öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, kariyer hedefleri ve başarı sıralamalarına göre en doğru tercihleri yapabilmeleri için destek sağlıyor.

Tercihlerin son gününe kadar pazar hariç 08.00-17.00 saatleri arasında sürdürülecek danışmanlık hizmetinde öğrencilere meslek seçimi, üniversite olanakları ve kampüs yaşamı hakkında da bilgi veriliyor. Ailelerin de süreç hakkında bilgilendirildiği hizmetten tüm öğrenci ve velilerin ücretsiz yararlanabileceği belirtildi.

MERCİ Danışmanlık Merkezinde görevli rehber öğretmen Rukiye Türk, amaçlarının gençlerin doğru tercih yaparak hayallerindeki mesleğe ulaşmalarına katkı sunmak olduğunu belirterek, tercih süreci boyunca tüm öğrencileri danışmanlık merkezlerine davet etti.

Hizmetten yararlanan öğrenciler ise uzman rehberlerden aldıkları desteğin tercih sürecindeki kararsızlıklarını gidermede önemli katkı sağladığını ifade ederek, uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Eğitim, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mersin Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı - Son Dakika
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