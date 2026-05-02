Mersin\'de kadın üreticilere bitki çayı eğitimi

02.05.2026 10:36
Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Hamzabeyli Köyümüz Atölyesi'nde düzenlediği eğitimde üretici kadınlar, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğru kurutulması, saklanması ve demlenmesi konusunda bilgilendirildi. Atölyede coğrafi işaretli Mersin Kan Portakalı da bitki çaylarına aroma olarak eklendi.

Kırsalda üretici kadınları desteklemek için birbirinden kıymetli projeleri hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesi'nde açtığı Hamzabeyli Köyümüz Atölye ile yerel değerleri koruyarak kadın emeğini önceliyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından açılan atölyede, başta coğrafi işaretli 'Mersin Kan Portakalı' olmak üzere, bölgenin öne çıkan niş ürünleri değerlendiriliyor. Yapılan birçok ürünü farklı alanlarda da değerlendirerek ürün çeşitliliğini artıran kadınlara, Büyükşehir ekipleri tarafından 'Bitki Çayı Demleme Atölyesi' düzenlendi. Atölyede kadın emeği ile toplanan tıbbi ve aromatik bitkiler yer alırken, çaya lezzet vermesi için Mersin Kan Portakalı kurusu da eklendi.

Ziraat Yüksek Mühendisi Aysun Seçkin ile Gıda Mühendisi Döndü Gürlekoğlu'nun düzenlediği atölyede, 'tıbbi ve aromatik bitkiler, toplanırken dikkat edilmesi gerekenler, nereden alınacağı, kullanım amaçları ve şekilleri, saklama şartları, evde kuruturken dikkat edilmesi gerekenler, doğru demlenme ile tüketim şekilleri' gibi konular katılımcılara anlatıldı. Bitki çayına dair birçok detayı öğrenme şansı yakalayan katılımcılar, bu sayede bugüne kadar doğru bildikleri yanlışları da öğrendiler.

"Atölyemizde özellikle coğrafi işaretli ürünlere yer veriyoruz"

2026 Şubat ayında açılan ve kısa sürede özellikle yakın bölgedeki kadınların gözdesi haline gelen Hamzabeyli Köyümüz Atölye hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, kadınlara yönelik makine kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, gıda okuryazarlığı ve nar ekşisi üretimi gibi konularda düzenli eğitimler verdiklerini söyledi. Coğrafi işaretli ürünlere özellikle yer verdiklerini belirten Şahutoğlu, kadınların kendi ürettikleri ürünler ile atölyede üretim yaptıklarını söyledi. Bitki Çayı Demleme Atölyesinin de çok ilgi çektiğini söyleyen Şahutoğlu, "Bitki Çayları Demleme Atölyesine 10 vatandaşımız katıldı. Tıbbi ve aromatik bitkileri tanıma, tanıdıktan sonra saklama şartları, en iyi saklama ve en iyi kurutma şartlarını öğreniyorlar. Bununla beraber o çayın demleme süreleri ve demleme zamanlarının doğru bir şekilde yapılmasını öğreniyorlar" diyerek, demledikleri çayları kadınların üretimi olan kekler ve çörekler eşliğinde içtiklerini söyledi.

"Atölyeler birçok amaca hizmet ediyor"

Bu gibi atölyeleri, Mersin'in coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak için önemsediklerini sözlerine ekleyen Şahutoğlu, "Kentten kırsala gelen vatandaşları çekmek, Hamzabeyli'yi ve buranın coğrafi ürünlü kan portakalını tanıtmak ve burada üretilen ürünlerin tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Verilen eğitimlerle de gıda üreten insanlara güvenli gıdaların nasıl üretileceği, tüketicinin güvenli gıdaya nasıl erişebileceği ve bunu nasıl okuyabileceği noktasında yol gösteriyoruz" sözlerine yer verdi. - MERSİN

