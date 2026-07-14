Müdür Çay\'dan Yaz Kursu Ziyareti

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaz döneminde öğrencilerin akademik gelişimlerini sürdürmek amacıyla düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) yerinde incelemek üzere Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Eğitimde süreklilik ilkesi doğrultusunda yaz aylarında da devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Muğla genelinde büyük bir ilgiyle sürdürülüyor. Eğitim faaliyetlerini yakından takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okul ziyaretleri kapsamında öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek süreci değerlendirdi.

Ziyaret sırasında sınıfları tek tek gezip öğrencilerle yakından ilgilenen Müdür Emre Çay, gençlerin gelecek hedefleri ve yaz dönemi çalışma tempoları hakkında öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerin tatil sürecinde gösterdikleri azim ve gayreti takdirle karşılayan Çay, yaz dönemini akademik birikimlerini güçlendirmek için kullanan öğrencileri tebrik etti.

Ziyaret, eğitim-öğretim sürecindeki kararlılık vurgusu ve başarı dilekleriyle sona erdi. - MUĞLA