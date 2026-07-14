Müdür Çay'dan Yaz Kursu Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Müdür Çay'dan Yaz Kursu Ziyareti

Müdür Çay\'dan Yaz Kursu Ziyareti
14.07.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesini ziyaret ederek yaz döneminde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) denetledi. Sınıfları gezen Çay, öğrencilerle sohbet edip azimlerini takdir etti.

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaz döneminde öğrencilerin akademik gelişimlerini sürdürmek amacıyla düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) yerinde incelemek üzere Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Eğitimde süreklilik ilkesi doğrultusunda yaz aylarında da devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Muğla genelinde büyük bir ilgiyle sürdürülüyor. Eğitim faaliyetlerini yakından takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okul ziyaretleri kapsamında öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek süreci değerlendirdi.

Ziyaret sırasında sınıfları tek tek gezip öğrencilerle yakından ilgilenen Müdür Emre Çay, gençlerin gelecek hedefleri ve yaz dönemi çalışma tempoları hakkında öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilerin tatil sürecinde gösterdikleri azim ve gayreti takdirle karşılayan Çay, yaz dönemini akademik birikimlerini güçlendirmek için kullanan öğrencileri tebrik etti.

Ziyaret, eğitim-öğretim sürecindeki kararlılık vurgusu ve başarı dilekleriyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eğitim, Muğla, Çay, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Müdür Çay'dan Yaz Kursu Ziyareti - Son Dakika

Çiftçilerin “beyaz altın“ nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar Çiftçilerin "beyaz altın" nöbeti: Sabaha kadar tarlada bekliyorlar
Eski halılar Antalya’nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor Eski halılar Antalya'nın güneşinde değer kazanıyor, 5 bin dolara alıcı buluyor
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı Mağarada bulunan cesedi, yoğun metan gazından dolayı çıkarılamadı
Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü Başkaları da yemiş Yaşlı çifti kiraz mı öldürdü? Başkaları da yemiş
Kene belası bir ilimizde daha can aldı Kene belası bir ilimizde daha can aldı!

12:39
İşte Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 13:03:12. #7.13#
SON DAKİKA: Müdür Çay'dan Yaz Kursu Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.